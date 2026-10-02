Pedro Sánchez se plantea adelantar las elecciones tras el golpe en el Congreso

Fuentes del Ejecutivo señalaron tras el rechazo de los dos decretos que hay que analizar qué se puede hacer para recuperar las medidas incluidas en los mismos y resolver el problema de la vivienda.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, abrió este viernes un periodo de análisis y reflexión para decidir si adelanta o no las elecciones generales después de que el pleno del Congreso no haya convalidado este viernes los dos decretos en materia de vivienda.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Le recomendamos: Disturbios en Francia por protestas de estudiantes de colegio: ¿qué reclaman?

Ante ello, subrayaron que no se descarta la posibilidad de unas elecciones, aunque afirman que en este instante no se está "en esa pantalla".

No obstante, la decisión final de Sánchez será fruto del periodo de reflexión que abrió tras lo sucedido este viernes en el Congreso, apuntan desde el Ejecutivo, y durante el que consultará con otros miembros del Gobierno -que su partido, el PSOE, comparte con el grupo de izquierdas Sumar- y de su formación.

Las fuentes citadas no fijan un tiempo concreto para que el presidente del Gobierno adopte su decisión.

Los escenarios que se abren

Por lo fijado en la ley electoral, si Sánchez -la única persona con potestad para proponer la disolución del Parlamento- quisiera que se celebrasen elecciones en el primer domingo posible, tendría que anunciar su convocatoria el próximo lunes 5 de octubre.

En ese caso, al día siguiente el decreto de disolución de las Cortes se publicaría en el Boletín Oficial del Estado (BOE), y de acuerdo con la ley electoral, los españoles acudirían a las urnas 54 días después, el 29 de noviembre.

Le podría interesar: Los retos de Europa, presionada por Estados Unidos y China

Pero si Sánchez decide que la legislatura continúe (habría de acabar en julio de 2027), el Gobierno afirma que, pese a lo sucedido este viernes, con la mayoría que hay en el hemiciclo se puede seguir gobernando y legislando.

Aseguran que el hecho de que el partido independentista catalán Junts se haya descolgado de la mayoría de investidura y haya votado en contra, junto al conservador PP y la ultraderecha de Vox, de los dos decretos de vivienda, no se está viviendo como una enmienda a la totalidad.

Sin embargo, insistieron en que la vivienda es el mayor problema que tiene la sociedad, y el desahucio de Maricarmen, una señora de 87 años que fue desalojada de la casa de Madrid donde vivía desde hace décadas por no poder hacer frente a una subida del alquiler, supone un punto de inflexión social.

Por su parte, desde el PP, Alberto Núñez Feijóo, líder de la oposición española, urge a poner fecha, lo antes posible, a las elecciones generales.

"Las únicas salidas decentes y democráticas son la convocatoria de elecciones y que no se guarde mucho más la fecha", afirmó el líder popular en una rueda de prensa en el Congreso tras la votación de los decretos.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

Publicidad

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

Publicidad

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com