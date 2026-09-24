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¿Estás planeando un viaje con IA? Aquí te decimos cómo hacerlo mejor

Dar a los chatbots un perfil detallado de su viaje, además de verificar por cuenta propia las recomendaciones para evitar errores o “alucinaciones”, son algunas de las estrategias.

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Seth Kugel | The New York Times
23 de septiembre de 2026 – 07:00 p. m.
IA
La IA puede ayudarle a planear un viaje, pero quizá nunca reemplace las recomendaciones humanas.

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Si la inteligencia artificial puede encontrar rápidamente agujas en pajares legales, resolver problemas matemáticos que llevan mucho tiempo sin solución y crear imágenes retro de los años 80 tan convincentes como para ser portadas de álbumes de Bon Jovi, ¿por qué es tan mala en planear una semana en Roma?

La culpa la tienen las instrucciones. Tal vez los chatbots aún estén muy lejos de reemplazar las técnicas tradicionales de planificación de viajes, pero pueden generar resultados mucho mejores de lo que la mayoría de nosotros cree. El…

Por Seth Kugel | The New York Times

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