Qué falta hace un mundo aburrido. Uno en el que el reposo y la pesadez de sus líderes se compensen con la ligereza de la lentitud en el flujo de la información. Porque, por estos días, todo pasa y nada importa. Escándalos por doquier: líderes mundiales envueltos en estruendosos escándalos amorosos, desfalcos financieros, intervenciones de empresas tecnológicas en elecciones, protestas ciudadanas en las plazas mayores de las capitales europeas, renuncias de presidentes, giras papales, guerras y más guerras. Todo ocurre al mismo tiempo, con una velocidad que convierte lo extraordinario en trivial y lo verdaderamente importante en un…

Qué falta hace un mundo aburrido. Uno en el que el reposo y la pesadez de sus líderes se compensen con la ligereza de la lentitud en el flujo de la información. Porque, por estos días, todo pasa y nada importa. Escándalos por doquier: líderes mundiales envueltos en estruendosos escándalos amorosos, desfalcos financieros, intervenciones de empresas tecnológicas en elecciones, protestas ciudadanas en las plazas mayores de las capitales europeas, renuncias de presidentes, giras papales, guerras y más guerras. Todo ocurre al mismo tiempo, con una velocidad que convierte lo extraordinario en trivial y lo verdaderamente importante en un acontecimiento pasajero. El mundo parece incapaz de detenerse, incluso para comprender lo que le está sucediendo.

Seguramente el mundo siempre ha sido igual de ruidoso. El mundo clásico también lo era, pero sus ruidos gozaban de prudentes decibeles que hacían que todo luciera un poco más llevadero, al menos en cuanto al frenesí de la información se trataba. Había tiempo para que los acontecimientos adquirieran alguna densidad, para que las decisiones maduraran y las consecuencias encontraran su lugar en la historia. Hoy, en cambio, la velocidad de la información ha terminado por imponerse sobre la profundidad de los hechos. Todo exige atención inmediata, aunque casi nada consiga merecer una reflexión prolongada.

Desde la renuncia de Santiago Peña a la presidencia paraguaya hasta las trifulcas políticas en redes sociales en Colombia por los recientes escándalos del expresidente Petro y las formas como se exhiben los resultados en seguridad del gobierno de De La Espriella; desde las performances de líderes que ponen en escena sus obligaciones ejecutivas hasta Trump y Musk, Nvidia y el espionaje chino, el mundo ha entrado, casi sin advertirlo, en un estado de vértigo deprimente. La política se ha convertido en una sucesión de episodios que compiten por nuestra indignación. Los gobernantes necesitan producir acontecimientos, los ciudadanos parecen obligados a reaccionar ante ellos y la conversación pública termina atrapada en una ansiedad permanente. Ya no sabemos si presenciamos el ejercicio del poder o su representación teatral.

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Ya lo sugería Carlos Granés en una columna: «Tal vez la tarea de nuestro tiempo consista en devolver la imaginación a la literatura y la prudencia a la política». Es allí donde el aburrimiento se convierte en un activo estratégico global, en una posibilidad de recuperar la atención sobre los verdaderos problemas que agobian a la humanidad. Quizá necesitemos menos líderes obsesionados con producir noticias y más gobernantes capaces de soportar el silencio de sus propias decisiones. Porque gobernar también debería consistir en saber cuándo no hacer nada, cuándo guardar silencio y cuándo resistir la tentación de convertir cada obligación ejecutiva en un espectáculo.

El aburrimiento no es sinónimo de depresión. Es el mejor lugar para preparar ideas, es el reposo de la creatividad y una condición indispensable para que la prudencia encuentre espacio en medio de las urgencias. Los líderes globales parecen no saber con qué entretenerse y, cuando no encuentran entretenimiento, salen a buscarlo en todas partes. Así se llega a una tiranía del entretenimiento, en la que las ansiedades políticas se confunden con el ejercicio ejecutivo y las depresiones geopolíticas terminan convertidas en decisiones de Estado. Han abandonado el aburrimiento como instrumento de prudencia, cálculo y reposo, olvidando que la política también necesita tiempos muertos para comprender las consecuencias de sus propios movimientos.

El aburrimiento suele aparecer cuando no hay distracciones, pero el mundo está demasiado distraído. Nos distraen los efectos de los problemas, nunca sus causas. Nos seducen los escándalos, las declaraciones estruendosas y las disputas personales, mientras las grandes cuestiones de nuestro tiempo permanecen atrapadas entre titulares efímeros y emociones inmediatas. Hemos confundido estar informados con comprender, reaccionar con pensar y hacer ruido con ejercer influencia. Lo más inquietante es que esa aceleración nos ha privado de la distancia necesaria para reconocer nuestras propias contradicciones.

Tal vez el mundo necesite recuperar el derecho a aburrirse. Que los líderes se aburran un poco más, que sus decisiones dejen de estar sometidas a la necesidad de entretener y que la geopolítica recupere algo de su antigua pesadez. Porque una política incapaz de soportar el aburrimiento termina buscando enemigos para mantenerse ocupada, conflictos para justificar su protagonismo y escándalos para alimentar su propia existencia. Mientras tanto, seguimos distraídos, cada vez más excitados y menos dispuestos a comprender. La falta de aburrimiento nos permite odiar más.

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