Protesta convocada por redes sociales deja 128 detenidos por disturbios en Barcelona

La convocatoria circuló principalmente por TikTok y reunió a jóvenes, en su mayoría vestidos de negro. La movilización siguió un patrón similar al de otras protestas recientes en ciudades europeas, especialmente en Francia,…

Una protesta convocada a través de redes sociales dejó 128 personas detenidas, 73 de ellas menores de edad, durante los disturbios registrados en la céntrica plaza de Cataluña, en Barcelona. Según las autoridades, las detenciones se produjeron por hechos relacionados con actos vandálicos, daños en la vía pública y saqueos.

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La convocatoria circuló principalmente por TikTok y reunió a jóvenes, en su mayoría vestidos de negro. La movilización siguió un patrón similar al de otras protestas recientes en ciudades europeas, especialmente en Francia, algunas de las cuales han terminado en episodios de violencia. Durante los disturbios, los manifestantes vandalizaron 23 comercios y provocaron 33 incendios que requirieron la intervención de los bomberos. Por su parte, los Mossos d’Esquadra decomisaron armas blancas, aerosoles, pasamontañas, material pirotécnico y piedras, entre otros elementos.

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Entre los detenidos hay 73 menores de edad, aseguró Sílvia Catà, jefa de los Mossos d’Esquadra, la policía catalana, al medio 3CatInfo. "Estamos elaborando los informes para remitirlos, por un lado, a la Fiscalía de Menores y, por otro lado, al tribunal correspondiente", explicó Catà, y precisó que solo dos personas detenidas tenían "antecedentes judiciales".

Los incidentes se fueron recrudeciendo conforme avanzaba la tarde y grupos aislados de manifestantes, con el rostro cubierto, destrozaron los escaparates de varios locales comerciales -de electrónica, ropa y calzado y ópticas- y saquearon la mercancía del interior. Además, prendieron fuego a mobiliario urbano y a toldos de terrazas, mientras montaban barricadas con contenedores de basuras, así como motos y bicicletas ardiendo.

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Los disturbios se mantuvieron hasta las 10 de la noche, cuando se dieron por extinguidos los incendios que seguían ardiendo en las calles.

Además de los efectivos antidisturbios, la policía catalana tuvo que activar varios equipos de extinción de incendios de bomberos y desplegar un dispositivo de protección policial para garantizar una intervención segura en cada punto.

Catorce agentes de los Mossos y otro de la Guardia Urbana han resultado "heridos", añadió, y calificó a estos hechos de "violencia gratuita". La policía analiza el perfil de los detenidos en estos disturbios, registrados cuando falta poco más de un mes para elecciones generales anticipadas en España.

"Son personas totalmente desorganizadas" convocadas en las redes sociales, afirmó Catà, que citó concretamente la plataforma TikTok.

A última hora del sábado, los Mossos recomendaron a la población que no se acercara a la zona cercana a la céntrica Plaza de Cataluña, donde grupos violentos "queman contenedores, destrozan el mobiliario urbano y lanzan piedras contra la policía".

"La violencia no tiene cabida en Cataluña. Nunca", reaccionó en X el presidente regional Salvador Illa, quien pidió que los alborotadores "paguen" por sus actos.

Los disturbios en Barcelona se produjeron una semana después de violentos saqueos en Francia durante una jornada de manifestaciones marcada por incidentes. Este sábado también hubo protestas en Francia que han transcurrido en su mayoría pacíficamente, bajo un dispositivo de seguridad reforzado con respecto al 17 de octubre.

El Ministerio del Interior francés informó este domingo de 1.314 arrestos y 75 intervenciones por incendios en la víspera, así como 53 miembros de las fuerzas de seguridad heridos y 24 comercios saqueados.