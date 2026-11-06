 

Renunció Peña: cómo Ueno Bank derrumbó al presidente que Milei y Kast tenían de modelo

Cayó el modelo que Milei y Kast elogiaron. Santiago Peña renunció a la presidencia de Paraguay, pero el Senado debe decidir si lo acepta. Esto es lo que está pasando en el país.

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Comentarios
  • Perrinola(18909)Hace 4 horas
    Lo peor que puede hacer el gobierno paraguayo es tratar de salvar el banco. Debe restituir los fondos de los clientes y que el banco responda con el dinero que le queda y el dinero de sus dueños y socios. Seguir el camino de Islandia, en lugar del camino latinoamericano de salvar bancos truchos.
  • Tulio Claudio(70717)Hace 5 horas
    A Kas y a Milei les cayó una Peña en la cabeza de miles de kilogramos que Kasi los mata.
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