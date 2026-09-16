Fue tras la pérdida de Panamá y el tratado Urrutia Thompson cuando el canciller y después presidente conservador Marco Fidel Suarez, por ahí en la segunda década del siglo pasado, acuñó la expresión “respice polum” (“mirar al norte”), agregando: “El norte de nuestra política exterior debe estar allá, en esa poderosa nación”. Es decir, nuestra política exterior debe ir amarrada a Washington. Había algo quizás de resignación o de reconocimiento que lo mejor para Colombia era amistarse con el “gordo del patio”.

Desde entonces con pocas excepciones nuestra política exterior ha estado alienada con Estados Unidos, muy por encima de los demás países de América Latina. Colombia fue el único país del continente que se unió al contingente de Naciones Unidas comandado por Estados Unidos en la guerra de Corea, decisión tomada por el presidente Laureano Gómez. Tras la guerra, el ejército nacional se benefició de la cooperación militar estadounidense en equipamiento, armas y doctrina castrense, creando una estrecha relación que continúa hasta el día de hoy. Colombia igualmente se unió a la Fuerza Multinacional de Observadores desplegada por Estados Unidos en el Sinai tras la firma del acuerdo de paz Israel-Egipto. Nuestro batallón Colombia 3 completa 44 años en el desierto cumpliendo con su misión.

Desde la extensa cooperación militar de Estados Unidos a Colombia, el protagonismo de sus embajadores en la vida nacional, el ser nuestro mayor socio comercial, el interés por todo lo que allá ocurre, hasta la extensa influencia cultural, hacen de Estados Unidos nuestro mayor referente externo. Gran parte de las élites colombianas se han preparado en universidades de Estados Unidos y han salido de colegios americanos en el país. El progreso que ha experimentado Colombia en las últimas décadas se debe en buena parte a esa relación especial con Washington. Las diversas mutaciones de los conflictos internos hacen de Estados Unidos nuestro aliado esencial.

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El presidente Abelardo de la Espriella en su última alocución dedicó uno de los anuncios a la relación con Estados Unidos, tras la visita hace unos días del secretario de Estado Marco Rubio y el formalizado ingreso de Colombia al Escudo de las Americas y a la Alianza contra los Carteles. Se fortalecerá y rediseñará la cooperación en seguridad alineada con la estrategia del primer mandatario de combate a las estructuras criminales, lo que requiere de cooperación intensa y específica por parte de Washington.

En foros internacionales habrá convergencia entre las posturas de los dos gobiernos, especialmente en el Consejo de Seguridad, donde Colombia es miembro hasta diciembre de 2027, y en el malhadado Consejo de Derechos Humanos, del que Estados Unidos se retiró y al que Colombia llegó por primera vez de la mano del gobierno anterior para usarlo como caja de resonancia a sus posturas contra Israel, no para mucho más.

Retomamos el “respice polum”, lo cual se alinea con los intereses vitales de Colombia. Se recupera una muy beneficiosa relación con Estados Unidos en los ámbitos económico, financiero, tecnológico, cultural, militar, político, judicial, inteligencia, académico y diplomático. En su momento, bajo López Michelsen. jugamos con el “respice similia” (“ver a los semejantes”) y bajo Juan Manuel Santos, con el “respice omnia” (“mirar al mundo”) , pero siempre anclados en Washington.

El trasnochado y vociferante uso del término “soberanía” para criticar nuestra más importante relación se origina más en ideología que en hechos reales. Un esquema de cooperación integral que sirva nuestros intereses fortalece mucho más nuestra soberanía que la visión anacrónica simplista en un mundo donde las amenazas a la soberanía son trasnacionales.👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

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