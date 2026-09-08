“Estamos sincronizando esfuerzos para proteger nuestro hemisferio de las amenazas transnacionales y regionales, recibiendo al Perú –que ahora es un importante aliado extra-OTAN– en el Escudo de las Américas”, señaló Rubio en el…

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció este martes la incorporación de Perú al Escudo de las Américas, la alianza impulsada por el presidente estadounidense, Donald Trump, con gobiernos de derecha de América Latina para enfrentar conjuntamente a las organizaciones criminales transnacionales.

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Rubio presenta a Colombia como modelo de las alianzas de EE. UU. con Perú y Ecuador

“Estamos sincronizando esfuerzos para proteger nuestro hemisferio de las amenazas transnacionales y regionales, recibiendo al Perú –que ahora es un importante aliado extra-OTAN– en el Escudo de las Américas”, señaló Rubio en el diario peruano El Comercio, en el primer día de su gira por Colombia, Ecuador y Perú.

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Antes de iniciar su mandato, la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, ya había manifestado su voluntad de sumar a Perú al Escudo de las Américas, iniciativa creada en una cumbre encabezada por Trump en marzo pasado en Florida, con la presencia de una docena de presidentes de países del continente.

En esta cita estuvieron los presidentes de Argentina, Javier Milei; de Bolivia, Rodrigo Paz; de Costa Rica, Rodrigo Chaves; de Ecuador, Daniel Noboa; de El Salvador, Nayib Bukele; de Guyana, Irfaan Ali; de Honduras, Nasry Asfura; de Panamá; José Raúl Mulino; de Paraguay, Santiago Peña; y de República Dominicana, Luis Abinader.

También estuvo el actual presidente de Chile, José Antonio Kast, que en ese momento todavía no había asumido el mando y asistió en condición de presidente electo.

En su artículo, el secretario de Estado señaló que la alianza económica con Perú se construye sobre la base de inversiones transparentes de alto valor en sectores estratégicos claves.

Recordó que, después de la firma del Memorando de Entendimiento sobre Minerales Críticos en febrero pasado, la Corporación Financiera para el Desarrollo Internacional (DFC) de EE.UU. destinó 5 millones de dólares de forma directa al sector minero de Perú, que generan ingresos fiscales y empleos locales.

Rubio comparó que “mientras que los proyectos respaldados por el Partido Comunista Chino pasan por alto los marcos legales del Perú y amenazan la transparencia y la seguridad de los datos”, el sector privado de Estados Unidos trae “inversiones abiertas impulsadas por el mercado, que preservan la propiedad peruana y protegen los intereses de seguridad de nuestro hemisferio”.

Rubio remarcó que este es “un hemisferio que cumple” y pidió que la elección de sus socios se haga con transparencia absoluta, y que la totalidad de sus términos sean visibles para el público.

Cuando no ha sido así, “las empresas estatales extranjeras toman el control de la estratégica y dejan tras de sí endeudamiento, vigilancia, explotación laboral y una soberanía debilitada”, anotó Rubio.

Rubio apuntó que el Gobierno de Trump está colaborando “de forma directa” con Colombia, Ecuador y Perú para consolidar una “seguridad verdadera, facilitar el crecimiento económico” y asegurar que el futuro de la región siga estando bajo el control soberano de cada país.

“En conjunto, nuestros gobiernos trabajan hombro a hombro con las fuerzas de orden público para derrotar a los carteles delictivos que han asolado nuestro hemisferio”, indicó.

Mencionó que, en el caso de Colombia, el Gobierno de Trump está revitalizando la amistad de 200 años que une a ambos países tras la asunción del mandatario derechista Abelardo de la Espriella, para -según él- devolverle el lugar que le corresponde como pieza clave de la seguridad y la cooperación económica en la región.

Añadió que la nueva posición de Colombia en materia de seguridad fronteriza y contra la inmigración ilegal actúa como modelo de cooperación regional, pues aseguró que “las alianzas que actualmente están cobrando forma en Ecuador y el Perú se basan en un modelo que Colombia dedicó dos décadas a demostrar que puede funcionar”.

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