Torre de Tokio: cadáveres desamparados

Según un estudio dado a conocer el año pasado por el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar, en el año fiscal 2023 un total de 41.969 cadáveres tuvieron que ser incinerados por cuenta de los gobiernos…

Hallar un cadáver que nadie reclama, el inicio manido de incontables novelas de suspenso, empieza a ser un fenómeno recurrente en Japón y ha dado lugar a una trágica estadística que refleja el deterioro de los lazos familiares en el archipiélago. ( Lea más columnas de Gonzalo Robledo sobre Japón ).

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Según un estudio dado a conocer el año pasado por el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar, en el año fiscal 2023 un total de 41.969 cadáveres tuvieron que ser incinerados por cuenta de los gobiernos locales en todo el país.

En algunos casos no fue posible encontrar alguien a quien contactar; en otros, los familiares localizados eludieron hacerse ca

El aumento de ancianos sin apoyo familiar fue citado como una de las causas del número de cuerpos no reclamados, que representa el 2,7% del total de defunciones ese año.

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El recuento forma parte de una serie de estadísticas aciagas centradas en la persistente crisis demográfica como el descenso de nacimientos, el aumento de los ancianos centenarios y las casas vacías, y la despoblación de las zonas rurales.

La potencia tecnológica que en la segunda mitad del siglo pasado deslumbró al mundo con la precisión de sus diminutos aparatos muestra ahora las consecuencias de un modelo social donde tener un hijo representa un gasto tan elevado que muchas parejas terminan aplazando indefinidamente la decisión.

Cada año nacen menos bebés, mientras la medicina avanzada aumenta la expectativa de vida y, a su vez incrementa el gasto de la seguridad social en cuidados.

Los adultos mayores que no pueden pagar una residencia, o que por elección personal deciden vivir solos, corren el riesgo de morir aislados. La frase “muerte solitaria” es ya una categoría comercial y los reportajes sobre empresas que limpian y desinfectan las habitaciones donde se hallan los cuerpos suelen mostrar habitaciones inundadas de bolsas repletas de restos de alimentos a medio comer, torres de diarios y revistas acumuladas y colillas de cigarrillos.

Japón fue el segundo país, después del Reino Unido, en nombrar, en 2021, un ministro de la Soledad para hacer frente al aislamiento de sus ciudadanos desatado por la pandemia de la covid-19.

El aislamiento en la gran urbe, la erosión de las relaciones humanas y la implacable lógica económica centran obras literarias y películas cuyos argumentos contienen a menudo premoniciones escalofriantes.

En la película Plan 75 (2022), la directora Chie Hayakawa explora una ficticia propuesta del Gobierno japonés para aliviar su gastos en pensiones ofreciendo una exigua subvención a los mayores de 75 años que, sin nadie a quien acudir, acepten morir con una inyección letal.

En previsión de una mayor soledad, las constructoras japonesas ofrecen cada vez más edificios céntricos con menos metros cuadrados por hogar.

* Periodista y documentalista colombiano radicado en Japón.