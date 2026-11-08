Torre de Tokio: creadores artificiales

Mientras Occidente se pregunta qué hacer con las obras literarias escritas con inteligencia artificial, un popular concurso de ciencia ficción japonés tiene las puertas abiertas desde hace años “a entes no humanos, como una IA, siempre que se haya designado a un tutor o representante al que se pueda contactar”. (Lea más columnas de Gonzalo Robledo sobre Japón). La peculiar condición, que en teoría incluye a seres extraterrestres, figura en las bases del Premio Nikkei Hoshi Shinichi.La convocatoria fue bautizada en honor a Shinichi Hoshi…

Mientras Occidente se pregunta qué hacer con las obras literarias escritas con inteligencia artificial, un popular concurso de ciencia ficción japonés tiene las puertas abiertas desde hace años “a entes no humanos, como una IA, siempre que se haya designado a un tutor o representante al que se pueda contactar”. (Lea más columnas de Gonzalo Robledo sobre Japón).



La peculiar condición, que en teoría incluye a seres extraterrestres, figura en las bases del Premio Nikkei Hoshi Shinichi.

La convocatoria fue bautizada en honor a Shinichi Hoshi (1926-1997) autor célebre por haber firmado mil y un cuentos de ciencia ficción ultra cortos donde no tienen lugar ni la violencia ni el sexo.



Uno de sus relatos, traducido por un voluntario hispanohablante y que se puede leer en internet al buscar obras de Hoshi en español, se titula “Finale”. Cuenta la historia de un pudiente anciano en estado terminal que paga a su médico por una droga milagrosa para prolongar su existencia.



Cuando le inyectan la medicina el moribundo es devuelto a la vida justo cuando cruza un río llamado Estigia, que interpreta como el más allá, y donde lo reciben con regocijo un grupo de jóvenes mujeres. Tras ser salvado de la muerte en varias ocasiones, el paciente se convence de que el otro mundo es mejor y pide a su médico que suspenda el tratamiento y lo deje morir.

Después de comentar con su enfermera la eficacia de la droga, que es en realidad un alucinógeno diseñado para aliviar el miedo a la muerte, el médico se lamenta de que él mismo no podrá usarlo cuando llegue su hora. El Premio Nikkei Hoshi Shinichi anima a sus participantes a enviar relatos breves que “utilicen la creatividad científica para expandir los límites de la imaginación”.

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Les anima también a “imaginar escenarios futuros proyectando 30 o 100 años hacia el futuro” y a “explorar la relación entre los seres humanos, la sociedad y los avances tecnológicos en campos como la inteligencia artificial, la robótica y la exploración espacial”. Además de adultos, escritores profesionales y aficionados, el concurso tiene una categoría junior abierta a escolares. A los concursantes que usan IA se les exige revelar el nombre de la herramienta utilizada, así como las instrucciones introducidas y los textos obtenidos.

En 2012, antes de la explosión de la IA generativa, el profesor Hitoshi Matsubara de la Universidad del Futuro de Hakodate empezó a crear obras con un computador y utilizó como datos los cuentos escritos por Hoshi.

Los ensayos del fallecido autor guiaron el programa y el resultado, después de tres años de pruebas, logró superar la primera ronda del concurso con el título “El día en que un computador escribe una novela”.

* Periodista y documentalista colombiano radicado en Japón.