La dimisión de Jensen Huang, presidente del gigante de los semiconductores Nvidia, puso el adulterio en los titulares de todo el mundo y recordó la gran diferencia entre Occidente y Oriente a la hora de juzgar las infidelidades conyugales de un personaje público.El relato más divulgado por los medios estadounidenses estuvo protagonizado por una discreta y bien vestida ejecutiva oriental, Alice Huang, que seduce al presidente de la poderosa empresa americana y lo convence de venderle chips para…

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La dimisión de Jensen Huang, presidente del gigante de los semiconductores Nvidia, puso el adulterio en los titulares de todo el mundo y recordó la gran diferencia entre Occidente y Oriente a la hora de juzgar las infidelidades conyugales de un personaje público.

El relato más divulgado por los medios estadounidenses estuvo protagonizado por una discreta y bien vestida ejecutiva oriental, Alice Huang, que seduce al presidente de la poderosa empresa americana y lo convence de venderle chips para enviarlos, supuestamente, a China. (Lea más columnas de Gonzalo Robledo sobre Japón).

Al reunir tres de los ingredientes más suculentos de la narrativa popular actual —sexo, tecnología y espionaje, con el trasfondo de la rivalidad geopolítica China-Estados Unidos—, la noticia produjo un incendio mediático que atrajo a millones de curio

Las acciones de Nvidia se desplomaron cuando el empresario, famoso por su colección de chaquetas de cuero negras, admitió sin dar nombres: “He sido infiel a mi esposa”.

En Japón desconcertó la velocidad de la renuncia y la importancia que se le dio al adulterio como razón del castigo máximo en una empresa con una capitalización que ronda los 4 billones de dólares (cerca del Producto Interno Bruto de México y Brasil juntos).

“Si no se ha utilizado dinero de la empresa, lo habitual en Japón es zanjar el asunto como un problema privado”, comentó un usuario del medio digital japonés NewsPicks.

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El comentario del lector refleja la práctica corporativa nipona de levantar la alfombra y barrer debajo la basura cuando un directivo se ve implicado en una relación sentimental fuera de su matrimonio (siempre y cuando no tenga repercusiones financieras para la empresa o afecte la reputación de su marca). No es raro tratar con lenidad al imputado y quitarlo de en medio ascendiéndolo a algún consejo directivo.

Los países de idiosincrasia confucionista como China y Japón, donde la mujer ha ocupado tradicionalmente un lugar subordinado, registran un mayor grado de tolerancia hacia la infidelidad.

La última medición numérica de la aceptación de las relaciones extramaritales tiene fecha de 2014 y fue realizada por el Pew Research Center en 40 países. Mientras el 84% de los estadounidenses encuestados consideraron inaceptable las aventuras fuera del matrimonio, solo el 64% de los japoneses y el 74% de los chinos condenaron esas conductas.

En las redes sociales la información sobre el caso Nvidia ha empezado a mirar a las marcas de ropa de los dos amantes y ha hecho virales las chaquetas negras y los vestidos rosa.

Un pragmático usuario chino, citado por la BBC, advirtió que todo el barullo puede ser una cortina de humo y dijo: “Admitir en público una infidelidad es señal de que un hombre tiene problemas más grandes”.

* Periodista y documentalista colombiano radicado en Japón.