Su padre, Alberto (1938-2024), renunció a la presidencia del Perú en el año 2000 y vivió cinco años en Tokio perseguido por Perú pero escudado en la ciudadanía japonesa que le correspondía por ser hijo de inmigrantes…

El dilema de los mandatarios con doble nacionalidad, y el uso político o jurídico que hacen de su segundo pasaporte, volvió a la actualidad cuando la presidenta peruana Keiko Fujimori aterrizó en Tokio el pasado 19 de noviembre. ( Lea más columnas de Gonzalo Robledo sobre Japón ).

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Su padre, Alberto (1938-2024), renunció a la presidencia del Perú en el año 2000 y vivió cinco años en Tokio perseguido por Perú pero escudado en la ciudadanía japonesa que le correspondía por ser hijo de inmigrantes nipones. Keiko se reunió con políticos que ayudaron a su padre y con el gobierno que ignoró las peticiones peruanas de extradición por no estar en sus leyes la entrega de sus nacionales a la justicia de otro país

Durante su exilio nipón, Fujimori capitalizó el aura heroica generada por su foto con chaleco antibalas, un puño en alto y en el otro un walkie-talkie, tomada al final del operativo militar que en 1997 rescató vivos a 71 secuestrados en la residencia del embajador japonés en Lima por un grupo guerrillero. Confiado en que el blindaje jurídico no tendría fronteras, Fujimori aterrizó en 2005 en Santiago de Chile, donde fue detenido.

Casi dos años después fue extraditado a Lima donde pasó a ser el primer presidente latinoamericano condenado en su propio país.

El cuestionamiento de la lealtad de un gobernante cuando tiene doble nacionalidad revivió a propósito de Boris Johnson, alcalde de Londres entre 2008 y 2016 con ciudadanía estadounidense por haber nacido en Nueva York.

Si a Fujimori el segundo pasaporte le había servido de escudo, el de Johnson fue un lastre. Con Johnson se demostró que Washington dispone de un ejército sin armas, pero no menos implacable que un escuadrón de marines, para localizar estadounidenses expatriados: el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés).

El codiciado pasaporte azul de EE. UU. conlleva una vigilancia fiscal vitalicia sobre los ingresos mundiales, incluido el salario como jefe de gobierno de un país extranjero. Cuando EE. UU. le cobró impuestos por la venta de una casa suya en Londres, Johnson se dio cuenta de que los cobradores americanos lo perseguirían por el resto de sus días.

Antes de renunciar a su nacionalidad americana en 2017, el futuro primer ministro inglés anunció su fidelidad al Reino Unido y declaró al Sunday Times que la ciudadanía de EE. UU.“fue un accidente”.

Sincera o no, la renuncia de Johnson a su ciudadanía hizo pensar en cómo hubiera actuado Fujimori si su nacionalidad japonesa le hubiese impuesto obligaciones fiscales fuera de Japón.

Tal vez hubiera servido para revelar el paradero de los 600 millones de dólares que Transparencia Internacional atribuyó al exmandatario en el Informe Global de la Corrupción de 2004.

* Periodista y documentalista colombiano radicado en Japón.