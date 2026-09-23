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Trump llevó a la ONU su discurso de amenazas y presión contra Irán y Cuba

El presidente de Estados Unidos combinó llamados al diálogo con amenazas de “aniquilar” a Irán, duras críticas a Cuba y ataques contra organismos multilaterales durante su discurso ante la ONU.

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Laura Henao Arévalo
Laura Henao Arévalo
22 de septiembre de 2026 – 07:00 p. m.
NEW YORK (United States), 22/09/2026.- US President Donald Trump delivers his speech during the General Debate of the 81st session of the United Nations (UN) General Assembly at United Nations Headquarters in New York, New York, USA, 22 September 2026. (Nueva York) EFE/EPA/GIUSEPPE LAMI
Donald Trump pronuncia su discurso ante la Asamblea General de la ONU en Nueva York.
Foto: EFE - GIUSEPPE LAMI

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“¿Se llegará a un acuerdo con Irán o aniquilo a la República Islámica?”. Esta fue una pregunta que hizo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su discurso frente a las Naciones Unidas este martes. Una afirmación que no pasa desapercibida dentro de un recinto que fue creado como un espacio neutral para la garantía de la paz en el mundo.

Donald Trump ha construido durante su segundo mandato un discurso en el que vincula la paz con la presión y el uso de la fuerza. Desde que llegó a la Casa Blanca, ha insistido en que, mientras otros…

Laura Henao Arévalo

Por Laura Henao Arévalo

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente integra la sección internacional, donde cubre y analiza conflictos globales con un enfoque en género y derechos humanos. lauraaahenao lhenao@elespectador.com
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