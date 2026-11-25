¿Qué es un manifiesto? Para comenzar, una provocación en vez de una definición: los últimos tres milenios de historia judeocristiana tienen como fundamento un manifiesto. El Decálogo, que contiene los diez mandamientos declamados en los libros del Éxodo y el Deuteronomio, puede ser considerado el primer y más influyente manifiesto de la llamada cultura occidental. Ello en el sentido de disponer las reglas que dan asiento a la estructura básica y al sistema de creencias de acuerdo con el cual se ha organizado dicha cultura. Además, y como ha sucedido con todos los manifiestos que le siguen, el Decálogo ofrece no solo un listado de…

¿Qué es un manifiesto? Para comenzar, una provocación en vez de una definición: los últimos tres milenios de historia judeocristiana tienen como fundamento un manifiesto. El Decálogo, que contiene los diez mandamientos declamados en los libros del Éxodo y el Deuteronomio, puede ser considerado el primer y más influyente manifiesto de la llamada cultura occidental. Ello en el sentido de disponer las reglas que dan asiento a la estructura básica y al sistema de creencias de acuerdo con el cual se ha organizado dicha cultura. Además, y como ha sucedido con todos los manifiestos que le siguen, el Decálogo ofrece no solo un listado de reglas sino también una visión del mundo con visos de totalidad. Es decir, nos provee puntos de referencia sin los cuales sería muy difícil dar sentido a todo lo que hacemos.

Por supuesto que se trata de postulados más bien indemostrables, no tanto porque estén dados de una vez y para siempre sino más bien a la manera de los movimientos en un tablero de ajedrez que configuran un esquema general de las relaciones entre las piezas y el todo. O los derechos, que funcionan en nuestra época tecnocientífica como recursos dogmáticos que permiten legitimar dicha empresa, pero también canalizar sus energías para que no se convierta en una empresa deshumanizante.

El amplio catálogo de atrocidades de los siglos precedentes (desde la colonización hasta el Holocausto y los genocidios, masacres y desplazamientos, internos y externos, ocurridos y en curso) demuestra cuán indispensables son dichos recursos y qué sucede cuando la empresa tecnocientífica y económica sigue un curso inerte hacia adelante, disociado de los derechos humanos y de nuestras creencias morales más básicas.

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Para que dichas creencias y derechos puedan cumplir su papel hoy es necesario, entonces, reinterpretarlos y transformarlas. Dicho de otra manera, toda identidad siempre ha de someterse a cambios. Esto es precisamente lo que proclaman los autores del Manifiesto de París, firmado hace unos días en esa ciudad por más de cien economistas, juristas, sociólogos y filósofos cuya proclama suena como una alarma para activar el freno de mano: “Los billonarios son una amenaza para nuestras democracias… En el 2026, esa pequeña fracción de la población” mundial, que representa el 0,0001 % del total, “retiene una riqueza equivalente al 17 % del PIB” global mientras que, en 1987, cuando la revista Forbes comenzó a hacer seguimiento a y jerarquizar las grandes fortunas del mundo, tan solo retenían el 3 % del producto planetario. “Este cambio ha dado un vuelco al balance del poder” global. Aparece ahora como “el poder de dirigir corporaciones multinacionales cuyas elecciones, como la decisión de desarrollar inteligencia artificial”, o bloquear la transición de energías fósiles a renovables, “afectan a toda la humanidad; también el poder de dar forma a la ideología dominante al comprar periódicos, estaciones de radio, canales de televisión y redes sociales” o los circuitos de publicación y distribución literaria, “y el poder de inclinar las políticas públicas en una dirección u otra al financiar los candidatos y las campañas electorales”. Más aún, “este poder se refuerza a sí mismo, dando lugar a una dinámica que corrompe las democracias contemporáneas. En la medida en que su poder económico ha crecido, los oligarcas han gastado más que nunca para defender sus intereses. El poder económico de los más ricos es utilizado de esta manera para fortalecer su poder político, y viceversa”. Y si acaso fuese necesario mostrarlo, ninguna imagen dice tanto como la foto tomada en la Villa Kylin de Shenzhen, en la provincia de Guandong, el corazón tecnológico de China. Xi Jinping al centro, a su izquierda Donald Trump y a su derecha Vladimir Putin.

No fue una nueva Yalta. En Yalta, al final de la II Guerra Mundial, Roosevelt y Stalin, junto a Churchill, pusieron en el papel lo que sus ejércitos ya habían decidido en el terreno. En Shenzhen, en cambio, no se ha repartido el mundo. Pero el simbolismo y carácter histórico de la foto son inequívocos. Para comenzar, no está Europa. De allí la pregunta que se hacen los periódicos europeos esta semana: “¿Si en China se hubiese repartido el mundo, a quién le tocarían los seis peniques?”. La referencia es a una caricatura de James Gillray en 1805 que representaba a Napoleón y al joven William Pitt partiendo el pastel global en tres partes. Pitt parece meticuloso y calculador, reclamando para sí los océanos y el Caribe con el tridente de la supremacía naval británica. En contraste, Napoleón tiene la vista fija y codiciosa en el continente europeo. Hoy por hoy, la Europa ausente se habría sumado a Latinoamérica para constituir el “patio trasero” de los Estados Unidos. Solo que Latinoamérica es más bien el “patio delantero” donde los ultrarricos experimentan con los nuevos modelos de ideología y poder direccionador de los medios y tecnologías, y con políticas ultrasostenidas por milicias y medios paramilitares, antes de aplicarlas en Europa o en territorio estadounidense. Y si bien Europa no parece haber despertado a su nuevo papel subordinado, las protestas juveniles y generalizadas allí ocurridas en las últimas semanas ya nos dicen que sus poblaciones no están dispuestas a que les pasen por encima sin decir nada.

¿Podría manifestarse todo ello en una nueva alianza, una nueva internacional, entre las poblaciones rebeldes de Europa y los progresismos latinoamericanos y estadounidenses (que ya triunfaron en las elecciones de medio término) para hacerle frente a la oligarquía trumpista? ¿Y Putin es un socio igualitario del nuevo triunvirato o uno menor? Putin y Xi Jinping estuvieron reunidos más de dos horas antes de sentarse con Trump, y solo estuvieron con este algo menos de una hora. Entonces, antes bien, ¿no será Trump, derrotado electoralmente, con su popularidad en el suelo y sus aliados latinoamericanos vapuleados por escándalos y catástrofes socioeconómicas como las que han visitado a Paraguay, Argentina y Chile, el socio minoritario? A fin de cuentas, al contrario de los británicos de 1805, la armada estadounidense que hoy ocupa de manera ilegal el mar Caribe ya no tiene supremacía global. Y Xi, en el centro. Pero desde abajo, las protestas y el manifiesto ya anuncian las contradicciones y la revuelta por venir.

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