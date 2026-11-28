La Oficina de Servicios de Emergencia del gobernador de California dijo…

Un sismo de magnitud 5,0 se produjo frente a la costa del sur de California este sábado, lo que hizo temblar las ventanas en el área de Los Ángeles y obligó a un avión a abortar el aterrizaje en el aeropuerto de la ciudad.

El movimiento se sintió cerca de Manhattan Beach, una ciudad cercana a Los Ángeles, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos. Las autoridades de California advirtieron a los residentes de la zona que debían estar preparados para posibles réplicas.

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Un sismo de magnitud 5 sacude a Los Ángeles y el sur de California

La Oficina de Servicios de Emergencia del gobernador de California dijo en Facebook que estaba "trabajando activamente con las autoridades locales para evaluar cualquier impacto".

Imágenes que circulan en las redes sociales mostraron que el sismo activó alarmas de autos en Los Ángeles y obligó a un avión de Delta Airlines a abortar el aterrizaje justo cuando se aproximaba al aeropuerto.

La costa oeste de Estados Unidos es el punto de confluencia de varias placas tectónicas, por lo que los temblores son inusuales.

“Recuerden que aquí estamos acostumbrados a los sismos constantemente. Si bien este fue más intenso y ocurrió más cerca de Los Ángeles, no hay motivo para que la población no continúe con sus actividades habituales”, dijo a la CNN la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass.

Sin embargo, la mayoría son de baja magnitud, apenas percibidos por las 40 millones de personas que viven en esta región.

“Actualmente no hay informes iniciales de daños estructurales ni heridos”, declaró Lyndsey Lantz, portavoz del Departamento de Bomberos de Los Ángeles.

Al menos cuatro réplicas, con magnitudes de entre 2,5 y 3,7, siguieron al sismo en los primeros 45 minutos, según el USGS.

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