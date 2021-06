Uno de los buques más grandes de la Armada de Irán se hundió en el Golfo de Omán

El buque cisterna Kharg, se hundió este miércoles en el golfo de Omán tras horas de lucha infructuosa contra un incendio que se declaró a bordo la víspera.

Uno de los mayores navíos de la Armada de Irán, el buque cisterna Kharg, se hundió este miércoles en el golfo de Omán tras horas de lucha infructuosa contra un incendio que se declaró a bordo la víspera. En las imágenes difundidas se ve el fuego sobre el barco y a varios marinos a bordo antes de la evacuación. Solo 20 de sus 400 tripulantes requirieron atención médica por heridas menores, según informó El País de España.

“A pesar de 20 horas de esfuerzos sin descanso por parte de los equipos de rescate militares civiles y navales, la operación de rescate del buque fue ineficaz debido a la propagación del fuego en diferentes partes”, informó la agencia de noticias Fars. El fuego comenzó en uno de los sistemas del navío, dijo el texto de la Marina sin dar más detalles.

Las autoridades iraníes presentan al “Kharg” como un “barco-escuela de apoyo”, que está en servicio desde hace más de cuatro décadas. Pero según GlobalSecurity.org, página estadounidense especializada en cuestiones militares, se trata de un petrolero cisterna y portahelicópteros, construido en Reino Unido.

Adquirido durante el periodo en el poder del último sah, el Kharg, de 207 metros de eslora, fue entregado en 1984, es decir, tras la revolución iraní de 1979, cuando la recién nacida República Islámica estaba en guerra contra Irak. Era uno de los pocos buques de la armada capaces de reabastecer a otras naves en el mar. El barco realizó en estos días una misión de entrenamiento en aguas internacionales.

El hundimiento del Kharg marca el último desastre naval para Irán. En 2020, 19 marineros iraníes murieron durante unas maniobras, después de que un barco de guerra fuera alcanzado por error por un disparo. Y en abril, las autoridades iraníes anunciaron que un barco comercial, el “Saviz”, sufrió daños materiales en el mar Rojo debido a una explosión de origen indeterminado. El New York Times informó que el “Saviz” fue blanco de un ataque israelí, en respuesta a “ataques anteriores de Irán contra barcos israelíes”. Por estos hechos, y aunque las autoridades no han explicado las causas del hundimiento del Kharg, algunos analistas sugieren que no se trata de un accidente.

“El pasado marzo salió a la luz una guerra naval secreta entre Irán e Israel a raíz de que el primer ministro de este país, Benjamín Netanyahu acusara a Teherán del ataque al mercante Helios Ray, registrado en Bahamas por una empresa de Israel”, se lee en un artículo de El País de España.

Proyecto de oleoducto

El gobierno iraní anunció hace algunos días que su proyecto de oleoducto con destino a Jask había terminado y que el petróleo había podido transportarse hasta el puerto. Para Irán, exportar crudo vía Jask significa ganar varios días de navegación, con respecto al puerto de Jark, en el Golfo, y también evitar el estrecho de Ormuz, centro de importantes tensiones entre Irán y Estados Unidos, cuyos navíos de guerra están presentes en la región.

Debido a las sanciones estadounidenses contra Irán, instauradas por el gobierno del expresidente estadounidense Donald Trump para menguar sus exportaciones, Teherán es muy discreto sobre sus envíos de petróleo, destinados a los pocos clientes que aún osan comprárselo.

En un incidente separado, pero que también afectó al sector petrolero, un gran incendio se declaró en una refinería situada en el sur de Teherán. El incidente se produjo por la explosión originada por una fuga en una tubería de gas licuado, según el jefe de la unidad de crisis de la capital iraní. Un portavoz de la compañía rechazó “cualquier especulación sobre un sabotaje”, según el canal Telegram de la televisión estatal.