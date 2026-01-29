Aerolíneas españolas prolongan la suspensión de vuelos desde y hacia Venezuela

Viajeros en la terminal cuatro del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Foto: EFE - Rodrigo Jiménez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) de España amplió hasta el 16 de febrero su recomendación a las aerolíneas de no volar a Venezuela.

Fuentes de AESA le contaron este jueves a la agencia EFE esta nueva recomendación, que se produce cuando pasan ya más de dos meses desde su primer aviso de no volar a Venezuela por la tensa situación que se vive en el área de Maiquetía, donde se encuentra el centro de control que sirve a Caracas, la capital venezolana, y al Caribe sur.

La recomendación de AESA llega después de que la aerolínea Air Europa explicara el miércoles que mantendrá la suspensión de sus vuelos entre Madrid y Caracas, de momento, hasta el próximo 14 de febrero, sin detallar una fecha definitiva de reactivación del servicio más allá de ese día.

La compañía informó sobre las siguientes suspensiones:

UX071 (Madrid-Caracas): desde el 29 de noviembre de 2025 hasta el 14 de febrero de 2026, con salida programada a las 16:40 horas.

UX072 (Caracas-Madrid): en el mismo período, con salida a las 23:10 horas.

UX073 (Madrid-Caracas): del 3 de enero de 2026, salida a las 14:45 horas.

UX074 (Madrid-Caracas): del 4 de enero de 2026, salida a las 15:10 horas.

Plus Ultra tampoco volará a Venezuela al menos hasta el 16 de febrero tras la nueva recomendación de la Agencia de Seguridad Aérea española, según confirmaron fuentes de esa aerolínea.

Los vuelos con destino o salida de Venezuela empezaron a cancelarse a finales de noviembre pasado, cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elevó la tensión con el país suramericano al indicarles a pilotos y aerolíneas que el espacio aéreo venezolano empezó a considerarse “cerrado”.

La Agencia de Seguridad de España ha ido prorrogando desde entonces sus alertas acerca de no volar a Venezuela y ahora hace esta nueva advertencia tras el análisis de la situación y la evolución de los indicadores de riesgos sobre los que hace seguimiento.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com