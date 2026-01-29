Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Mundo
Venezuela

Aerolíneas españolas prolongan la suspensión de vuelos desde y hacia Venezuela

Air Europa y Plus Ultra siguen con la restricción de vuelos entre Caracas y Madrid. El organismo español encargado de la seguridad aérea recomendó no volar hasta mediados de febrero.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Agencia EFE y Redacción Mundo
29 de enero de 2026 - 12:00 p. m.
Viajeros en la terminal cuatro del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.
Viajeros en la terminal cuatro del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.
Foto: EFE - Rodrigo Jiménez
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

La Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) de España amplió hasta el 16 de febrero su recomendación a las aerolíneas de no volar a Venezuela.

Fuentes de AESA le contaron este jueves a la agencia EFE esta nueva recomendación, que se produce cuando pasan ya más de dos meses desde su primer aviso de no volar a Venezuela por la tensa situación que se vive en el área de Maiquetía, donde se encuentra el centro de control que sirve a Caracas, la capital venezolana, y al Caribe sur.

Vínculos relacionados

El “plan B” de Trump para Venezuela: operadores de terreno sobre líderes políticos
España regularizará de forma exprés a migrantes: los colombianos resultarán beneficiados
Migrantes en España: estos son los requisitos para aplicar a la regularización exprés

La recomendación de AESA llega después de que la aerolínea Air Europa explicara el miércoles que mantendrá la suspensión de sus vuelos entre Madrid y Caracas, de momento, hasta el próximo 14 de febrero, sin detallar una fecha definitiva de reactivación del servicio más allá de ese día.

La compañía informó sobre las siguientes suspensiones:

  • UX071 (Madrid-Caracas): desde el 29 de noviembre de 2025 hasta el 14 de febrero de 2026, con salida programada a las 16:40 horas.
  • UX072 (Caracas-Madrid): en el mismo período, con salida a las 23:10 horas.
  • UX073 (Madrid-Caracas): del 3 de enero de 2026, salida a las 14:45 horas.
  • UX074 (Madrid-Caracas): del 4 de enero de 2026, salida a las 15:10 horas.

Plus Ultra tampoco volará a Venezuela al menos hasta el 16 de febrero tras la nueva recomendación de la Agencia de Seguridad Aérea española, según confirmaron fuentes de esa aerolínea.

Los vuelos con destino o salida de Venezuela empezaron a cancelarse a finales de noviembre pasado, cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elevó la tensión con el país suramericano al indicarles a pilotos y aerolíneas que el espacio aéreo venezolano empezó a considerarse “cerrado”.

La Agencia de Seguridad de España ha ido prorrogando desde entonces sus alertas acerca de no volar a Venezuela y ahora hace esta nueva advertencia tras el análisis de la situación y la evolución de los indicadores de riesgos sobre los que hace seguimiento.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com

Por Agencia EFE

Por Redacción Mundo

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias el mundo

El mundo hoy

últimas noticias en el mundo

noticias hoy

últimas noticias

América

Latinoamérica

Venezuela

Estados Unidos

Caribe

Europa

España

Air Europa

Plus Ultra

Donald Trump

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.