Al menos 40 muertos en bombardeo de EE.UU. a Venezuela, según NYT

Explosiones en Caracas durante la madrugada del sábado coinciden con tensiones entre Venezuela y EE. UU. por amenazas y despliegue militar en el Caribe.

Según un alto funcionario venezolano, consultado por el New York Times, al menos 40 personas entre militares y civiles murieron en el ataque de Estados Unidos contra Venezuela de este sábado en la madrigada.

Poco después del ataque estadounidense, se reportó la muerte de una ciudadana venezolana en Catia La Mar, barrio costero pobre al oeste del aeropuerto de Maiquetía. Un bombardeo impactó un edificio de apartamentos civiles de tres pisos, colapsando una pared exterior en las primeras horas del sábado, coincidiendo con el asalto terrestre de fuerzas de EE. UU. en la capital.

El bombardeó habría matado presuntamente a Rosa González, de 80 años, según dijo su familia, e hirió gravemente a otra persona, según el New York Times.

Un funcionario venezolano anónimo investigó la escena del ataque: entrevistó testigos y recogió municiones en Catia La Mar, reporta el periódico.

Wilman González, sobrino de la fallecida Rosa González, contó que se arrojó al suelo ante la explosión de las 2 a.m., sufriendo heridas faciales que requirieron tres puntos y casi le cuestan un ojo.

Jorge, de 70 años y sin querer revelar su apellido, confesó que el bombardeo se lo llevó todo. En la tarde del sábado, sobrevivientes mudos se agrupaban fuera mientras allegados hurgaban en las ruinas de sus hogares, según el New York Times.

Los residentes relataron para el NYT que cuatro hombres intentaron rescatar a Rosa González tras el ataque aéreo, colocándola en una motocicleta para llevarla a un hospital, donde fue declarada muerta a su llegada. También trasladaron a otra mujer herida, quien sobrevivió según informaron después a la comunidad, aunque quedó en estado grave.

Por su parte, el presidente Donald Trump, autor del ataque, se enorgulleció de anunciar en su rueda de prensa el sábado por la mañana que ningún soldado estadounidense murió en la operación y que los heridos leves están recibiendo la atención médica pertinente.

La Casa Blanca no ha validado las bajas de la Operación Resolución Absoluta en Caracas (3 de enero, madrugada): Trump y su equipo guardan silencio sobre víctimas venezolanas.

