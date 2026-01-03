Así reaccionó el Congreso de EE. UU. tras la captura de Nicolás Maduro

Personas participan en una protesta contra el operativo de Estados Unidos en Venezuela frente a la Casa Blanca, en Washington, DC, EE. UU., el 3 de enero de 2026. Foto: EFE - WILL OLIVER

El ataque militar estadounidense que culminó con la captura del dictador Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores en la madrugada de este sábado sorprendió no solo al mundo, sino también a numerosos congresistas, quienes han reaccionado con críticas inmediatas.

👉 ¿Qué dijeron los demócratas?

Los demócratas en el Congreso han condenado mayoritariamente la operación militar de presidente Donald Trump en Venezuela como ilegal e inconstitucional, exigiendo autorización previa, según La Tercera.

El senador Mike Lee, de Utah, expresó que aguarda con interés conocer qué podría justificar constitucionalmente esta acción —si es que existe alguna razón—, ante la ausencia de una declaración de guerra o autorización para el uso de la fuerza militar.

Jim McGovern, de la Cámara de Representantes en Minnesota, dijo sobre la captura de Maduro que “sin la autorización del Congreso, y con la gran mayoría de los estadounidenses en contra de la acción militar, Trump acaba de lanzar un ataque injustificado e ilegal contra Venezuela”.

Rashida Tlaib: Representante de Michigan (demócrata), parte del ala progresista “The Squad”. Calificó la acción de “bombardeo ilegal” y “violación grave del derecho internacional”, típica de un “Estado delincuente”.

Adriano Espaillat: Representante de Nueva York (demócrata), Admitió oposición a Maduro pero rechazó la violación constitucional, exigiendo información inmediata al Congreso.

Nancy Pelosi, ex presidenta de la Cámara de Representantes, acusó a Trump de eludir al Congreso en la operación contra Venezuela, violando los poderes constitucionales del Artículo I.

Por otro lado, Debbie Wasserman Schultz, demócrata de la Cámara de Representantes, celebró la captura como “buena noticia” para exiliados venezolanos, aunque advirtió que decapitar al régimen no resuelve estructuralmente la crisis.

👉 ¿Qué dijeron los Republícanos?

Carlos Giménez, representante republicano por Florida, agradeció a Trump por la operación en Venezuela, alabándola por “cambiar el curso de la historia en nuestro hemisferio” y debilitar decisivamente las redes de narcotráfico que amenazan la seguridad regional.

El senador Tom Cotton justificó el ataque en suelo venezolano destacando que Maduro, además de dictador ilegítimo, comandaba una masiva operación de tráfico de drogas que amenazaba directamente la seguridad de EE. UU.

Por otro lado, republicanos disidentes como Rand Paul y Lisa Murkowski se oponen a la operación militar y los ataques en el Caribe y Pacífico, cuestionando su legalidad constitucional.

El Senador Rand Paul (Kentucky), líder de la oposición interna, critica la falta de autorización congressional y advierte sobre riesgos de guerra sin debate democrático.

La Senadora Lisa Murkowski (Alaska): Una de las dos “deserciones” iniciales contra la campaña de ataques, impulsa legislación para limitar operaciones de Trump por preocupaciones legales.

La Representante Thomas Massie (Kentucky): Comparte el escepticismo no intervencionista, exigiendo aprobación previa del Congreso para cualquier escalada militar.

Melanie Stansbury, representante de Nuevo México, enfatizó en la ilegalidad de los ataques en suelo venezolano: “La Casa Blanca confirma esta noche las operaciones militares estadounidenses en Venezuela. Seamos claros: estos ataques son ilegales . El presidente no tiene autoridad para declarar la guerra ni emprender operaciones militares a gran escala sin el Congreso. El Congreso debe actuar para frenarlo. De inmediato".

