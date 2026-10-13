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En el ajedrez de Delcy Rodríguez: Pulido y los peones de Maduro que quedan por sacrificar

Álvaro Pulido, otro de los operadores de Nicolás Maduro, compareció el martes ante la justicia estadounidense, luego de ser entregado por la cúpula de los Rodríguez. Los otros miembros de la vieja guardia chavista que aún permanecen en libertad observan su caso con temor.

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Camilo Gómez Forero
Camilo Gómez Forero
Álvaro Pulido: el empresario colombiano relacionado con el desfalco a Petróleos de Venezuela (PDVSA).
Álvaro Pulido: el empresario colombiano relacionado con el desfalco a Petróleos de Venezuela (PDVSA).
Foto: El Espectador

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Hace un par de años, el colombiano Germán Enrique Rubio Salas, el nombre real de quien hoy se da a conocer como Álvaro Enrique Pulido, no se había tomado las amenazas de su captura en serio. Según contó el periodista Gerardo Reyes, Marshall Billingslea, subsecretario de financiamiento del terrorismo del Departamento del Tesoro durante el primer gobierno de Donald Trump, le había enviado una gorra en cuyas viseras escribió: “I see you soon” (“Nos vemos pronto”, en inglés). No fue el único en recibir una.

Su socio principal, el empresario Alex…

Camilo Gómez Forero

Por Camilo Gómez Forero

camilogomez8 cgomez@elespectador.com
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