Álvaro Pulido, socio de Alex Saab, habría sido llevado a EE. UU. desde una cárcel venezolana

Pulido, que estaba preso desde 2023 por un caso de corrupción relacionado con la petrolera estatal venezolana PDVSA, fue sacado de la cárcel el viernes en horas de la noche sin un destino claro. Hoy, según confirmó Cuentas Claras, llegó a Estados Unidos.

Álvaro Pulido, empresario colombiano, socio de Alex Saab y hasta hoy preso por corrupción en la cárcel El Rodeo, en Venezuela, fue llevado por agentes de la DEA a Estados Unidos según reveló este domingo el portal Cuentas Claras.

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Vale la pena recordar que su salida de Venezuela es similar a la de Saab, quien fue entregado por el gobierno de Delcy Rodríguez a los Estados Unidos después de dejar el Ministerio del Poder Popular de Industrias y Producción Nacional a las pocas semanas del derrocamiento de Nicolás Maduro.

Hoy con Pulido, como con Saab, no hay un pronunciamiento oficial de los gobiernos de los Estados Unidos ni de Venezuela, siendo los medios de comunicación los que adelantan la noticia. Pulido es socio de Saab desde hace años. Incluso quedó al frente de los programas de alimentación CLAP cuando Saab fue apresado en Cabo Verde.

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Este entramado de corrupción fue el motivo por el que Saab fue arrestado en 2020 y es también el caso por el que Pulido está acusado ante la justicia estadounidense. Armando.info, uno de los medios que destapó la red de corrupción de Saab en Venezuela, reveló que, a través de varias empresas, se habrían lavado aproximadamente USD 1.600 millones vinculados a los programas CLAP.

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