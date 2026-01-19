Así protegió Delcy Rodríguez su patrimonio en caso de un cambio político en Venezuela

Delcy Rodríguez, junto con familiares cercanos y personas de su confianza, constituyó o fortaleció estructuras offshore y empresas en jurisdicciones de baja regulación fiscal. Foto: EFE - Ronald Peña R.

Un informe de la organización Transparencia Venezuela dio a conocer las maniobras que hizo Delcy Rodríguez, nueva líder chavista y exvicepresidenta de Nicolás Maduro, para proteger su patrimonio e intereses económicos en caso de salir del poder o que en Venezuela iniciara una transición hacia la democracia.

El documento revela que Rodríguez, junto con familiares cercanos y personas de su confianza, constituyó o fortaleció estructuras offshore y empresas en jurisdicciones de baja regulación fiscal durante los últimos años. Con ello buscó resguardar bienes adquiridos en el exterior y participaciones en negocios vinculados al sector petrolero, comercio internacional y servicios financieros.

El informe dio a conocer la creación y uso de sociedades en Panamá, Islas Vírgenes Británicas y otras zonas, algunas registradas a nombre de testaferros o parientes directos. También mencionó unas transferencias de propiedades en Europa, sobre todo en España, y en el Caribe, registradas a través de fideicomisos o compañías pantalla. A esto se sumaron movimientos financieros y actividades económicas que se beneficiaron de contratos estatales o de intermediaciones en exportaciones, resumió el medio Efecto Cocuyo.

La ONG denunció que así fue como Rodríguez quiso proteger su patrimonio, con la idea de garantizar que la economía suya y de su familia no se afectara en caso de que las condiciones políticas venezolanas cambiaran y la perjudicaran. Eso, según la entidad, es “una estrategia deliberada para evadir rendición de cuentas y posibles acciones judiciales internacionales”.

A la par, Transparencia Venezuela le exigió a la líder chavista publicar el contrato que firmó para que el país exporte por primera vez en su historia gas licuado de petróleo. En ese sentido, pidió “información completa y verificable” sobre las empresas y entidades involucradas, incluyendo sus participaciones y los criterios de selección, y las condiciones y características del contrato, con datos como volúmenes de producción comprometidos y vigencia, monto de la inversión, obligaciones tributarias, metas, condiciones comerciales generales, responsabilidades logísticas y destino de las exportaciones, detalló la agencia EFE.

