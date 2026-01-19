Logo El Espectador
Así protegió Delcy Rodríguez su patrimonio en caso de un cambio político en Venezuela

La líder chavista hizo una serie de movimientos para asegurar que su economía no resulte afectada en medio de la incertidumbre que vive Venezuela.

Redacción Mundo
19 de enero de 2026 - 08:10 p. m.
Delcy Rodríguez, junto con familiares cercanos y personas de su confianza, constituyó o fortaleció estructuras offshore y empresas en jurisdicciones de baja regulación fiscal.
Foto: EFE - Ronald Peña R.
Un informe de la organización Transparencia Venezuela dio a conocer las maniobras que hizo Delcy Rodríguez, nueva líder chavista y exvicepresidenta de Nicolás Maduro, para proteger su patrimonio e intereses económicos en caso de salir del poder o que en Venezuela iniciara una transición hacia la democracia.

El documento revela que Rodríguez, junto con familiares cercanos y personas de su confianza, constituyó o fortaleció estructuras offshore y empresas en jurisdicciones de baja regulación fiscal durante los últimos años. Con ello buscó resguardar bienes adquiridos en el exterior y participaciones en negocios vinculados al sector petrolero, comercio internacional y servicios financieros.

El informe dio a conocer la creación y uso de sociedades en Panamá, Islas Vírgenes Británicas y otras zonas, algunas registradas a nombre de testaferros o parientes directos. También mencionó unas transferencias de propiedades en Europa, sobre todo en España, y en el Caribe, registradas a través de fideicomisos o compañías pantalla. A esto se sumaron movimientos financieros y actividades económicas que se beneficiaron de contratos estatales o de intermediaciones en exportaciones, resumió el medio Efecto Cocuyo.

La ONG denunció que así fue como Rodríguez quiso proteger su patrimonio, con la idea de garantizar que la economía suya y de su familia no se afectara en caso de que las condiciones políticas venezolanas cambiaran y la perjudicaran. Eso, según la entidad, es “una estrategia deliberada para evadir rendición de cuentas y posibles acciones judiciales internacionales”.

A la par, Transparencia Venezuela le exigió a la líder chavista publicar el contrato que firmó para que el país exporte por primera vez en su historia gas licuado de petróleo. En ese sentido, pidió “información completa y verificable” sobre las empresas y entidades involucradas, incluyendo sus participaciones y los criterios de selección, y las condiciones y características del contrato, con datos como volúmenes de producción comprometidos y vigencia, monto de la inversión, obligaciones tributarias, metas, condiciones comerciales generales, responsabilidades logísticas y destino de las exportaciones, detalló la agencia EFE.

