Ataque de EE. UU. en el Caribe deja tres muertos: van 44 bombardeos a “narcolanchas”

Según la inteligencia de EE. UU., la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Caribe y participaba en operaciones de narcotráfico. Foto: Comando Sur de EE. UU. - Comando Sur de EE. UU.

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Las Fuerzas Armadas estadounidenses mataron este lunes a tres hombres en un nuevo ataque a una lancha en el Caribe presuntamente operada por narcotraficantes, anunció este lunes el Comando Sur de Estados Unidos, con lo que suman al menos 150 víctimas desde que comenzaron estas acciones sen septiembre de 2025.

El ataque de hoy ocurrió en el marco de la operación Lanza del Sur, con el que Estados Unidos ha destruido 44 embarcaciones, según afirma para combatir el narcotráfico en el área de Centroamérica, Sudamérica y el Caribe, además de elevar la presión sobre Venezuela.

El Comando Sur aseguró que las fuerzas estadounidenses “condujeron un ataque cinético letal en una embarcación operada por organizaciones designadas como terroristas”.

“Inteligencia confirmó que la embarcación estaba transitando a lo largo de conocidas rutas de narcotráfico en el Caribe y estaba involucrada en operaciones de narcotráfico. Tres narcoterroristas murieron en esta acción. Ninguna fuerza militar de EE. UU. sufrió daños”, señaló el organismo militar en sus redes sociales.

Vea también: Nuevo pasaporte colombiano en 2026: ¿debe cambiar el suyo antes de viajar?

Este nuevo ataque llega tras una operación que dejó tres muertos el viernes pasado en el Pacífico, también por presunto narcotráfico.

También la semana pasada, las Fuerzas Armadas estadounidenses anunciaron la destrucción de tres lanchas supuestamente vinculadas con el narcotráfico, en el Pacífico y el Caribe, en un operativo que en total dejó 11 muertos, el mayor ataque simultáneo desde que comenzó la operación Lanza del Sur.

Con el ataque de este lunes, sumarían ya 44 bombardeos y 150 muertos desde que comenzaron estas acciones, según recuentos de la prensa nacional estadounidense.

Le recomendamos: Así fue el operativo militar que terminó con la muerte de alias el Mencho

Aunque organizaciones civiles, legisladores demócratas y algunos republicanos han tachado de ilegales estos ataques, el Gobierno de Donald Trump ha argumentado que sus acciones están justificadas porque está en un “conflicto armado” con carteles y organizaciones terroristas ligadas al tráfico de drogas procedentes de Latinoamérica.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com