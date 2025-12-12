Aviones de EE. UU. sobrevuelan costas de Venezuela; Trump amenaza con operación terrestre

El presidente estadounidense, Donald Trump, continúa elevando la presión sobre Nicolás Maduro en Venezuela. Foto: AFP - JIM WATSON FEDERICO PARRA

Al menos cinco aviones de combate de Estados Unidos sobrevolaron en las últimas horas zonas cercanas a Venezuela y al menos uno de ellos habría ingresado brevemente al espacio aéreo del país sudamericano, según registros de plataformas de seguimiento aéreo y fuentes militares citadas por medios internacionales.

Imágenes difundidas por la plataforma Flightradar24 muestran que un avión de combate F/A-18, identificado con el indicativo “Rhino51”, realizó maniobras próximas al territorio venezolano y posteriormente apagó su transpondedor, lo que impide conocer con precisión su ruta.

De acuerdo con una fuente militar consultada por NTN24, hacia las 9:00 de la noche (hora de Venezuela) se estimó el ingreso de aeronaves estadounidenses por al menos tres puntos del país: los estados Falcón, Carabobo y Anzoátegui. No obstante, hasta ahora no existe confirmación oficial por parte de Washington ni de Caracas.

Especialistas advierten que la desactivación del transpondedor no es inusual en operaciones militares, aunque reconocen que este tipo de maniobras incrementa la tensión en un contexto ya marcado por el despliegue aeronaval de Estados Unidos en el Caribe.

En los últimos meses, Washington ha reforzado su presencia militar con miles de efectivos, buques de guerra y al menos un grupo de ataque de portaaviones.

El sobrevuelo ocurre pocos días después de que el presidente Donald Trump reiterara que su gobierno iniciará operaciones terrestres contra redes del narcotráfico, ampliando una ofensiva que hasta ahora se había concentrado principalmente en el ámbito marítimo.

Según Trump, su estrategia ha permitido reducir en un 96 % el flujo de drogas que llega por mar a Estados Unidos y ha derivado en más de 20 ataques contra embarcaciones usadas por traficantes, con decenas de muertos.

“El objetivo no es un país específico, sino las personas que traen drogas y matan a nuestra gente”, afirmó el mandatario, quien no descartó extender estas acciones a distintos territorios de América Latina.

En ese contexto, volvió a mencionar a Venezuela y también a Colombia como focos de preocupación dentro de su narrativa antidrogas. Además, advirtió que las operaciones podrían continuar por tierra.

“Colombia tiene al menos tres fábricas de cocaína. Ese es otro país. No estamos contentos con eso, perolo estamos deteniendo. Y ya lo hemos detenido en el agua. Ya ni siquiera se encuentran barcos en el agua. Ni siquiera se ven barcos pesqueros en el agua. ¿Quieren ir a pescar en esa zona? ¿Alguien quiere ir a pescar allí? No lo creo”, señaló el presidente estadounidense.

“Y ahora estamos empezando por tierra y por tierra es mucho más fácil. Y eso va a empezar a suceder. Y no vamos a permitir que la gente destruya a nuestra juventud, a nuestras familias”, aseveró Trump.

Desde Caracas, las autoridades reaccionaron con dureza. El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, acusó a Estados Unidos de pretender “hacer una guerra en Latinoamérica y el Caribe” y calificó las operaciones como una amenaza directa a la estabilidad regional.

Nicolás Maduro, por su parte, ha descrito el despliegue militar estadounidense como “ilegal y desproporcionado”, aunque ha reiterado su llamado al diálogo diplomático.

La presunta incursión aérea se suma a otros incidentes recientes, incluidos sobrevuelos previos de cazas F-18 en el golfo de Venezuela, también detectados por sistemas de rastreo civil.

Mientras tanto, analistas regionales advierten que la combinación de maniobras militares, discursos agresivos y ausencia de canales claros de comunicación eleva el riesgo de errores de cálculo en una región ya atravesada por tensiones políticas, sanciones económicas y disputas geopolíticas de alto impacto.

