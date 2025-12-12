Bryan Stern, el veterano de guerra que ayudó a María Corina Machado a escapar de Venezuela

La Nobel de la Paz María Corina Machado, junto a Asle Toje, llegó al Grand Hotel tras su audiencia en el Palacio de Oslo. Foto: EFE - OLE BERG-RUSTEN

La salida de Venezuela de la opositora y ganadora del Nobel de la Paz, María Corina Machado, fue una operación de “alto riesgo” que contó con el apoyo del gobierno estadounidense, coordinada por Bryan Stern, un veterano de guerra que dirige la empresa Grey Bull Rescue, con sede en Florida.

Su empresa de seguridad es especializada en rescate de estadounidenses y “aliados” de zonas de confitos y desastres, categoría en la que entró María Corina Machado, según El País.

Fue junto a este veterano estadounidense que diseñaron un plan de escape que duró aproximadamente 48 horas, Machado contó con dos acompañantes para salir hacia las costas de Caracas y zarpar hacía Curazao, donde tomo un avión privado para llegar a Oslo, según lo revelado por The Wall Street Journal y El País.

“Rescatar a María Corina Machado Parisca de Venezuela fue una de las operaciones más complejas y de mayor riesgo en las que he participado, y también una de las más significativas”, afirmó Bryan Stern en un mensaje en una red social profesional.

Stern cuenta con más de 27 años de experiencia y ha liderado más de 70 operaciones de rescate. Aun así, describe esta misión como una de las más significativas: “Algunas misiones impactan más que otras, y esta me impactó profundamente”.

Según The Wall Street Journal, el veterano de guerra encabezaba el equipo que logró contactar a Machado en alta mar, en una operación especialmente compleja por las dificultades de navegación y la ausencia de GPS. Las duras condiciones del trayecto impidieron que Machado y su grupo alcanzaran el primer punto de extracción previsto, dejándolos prácticamente desorientados.

Por ahora, el Departamento de Estado de Estados Unidos declinó comentar sobre el tema, según CNN.

“Hubo momentos que sentí que había riesgo real para mi vida, y que fue un momento también muy espiritual porque, al final simplemente sentí que estaba en las manos de Dios”, dijo en una rueda de prensa con un grupo de medios en español en Oslo.

La opositora venezolana llevaba 11 meses en la clandestinidad dentro del país, en un lugar secreto que, por razones de seguridad, aún se mantiene en reserva. El régimen de Nicolás Maduro la ha amenazado en repetidas ocasiones, calificándola de “traidora a la patria” y advirtiendo que, si abandonaba Venezuela, sería considerada una “prófuga de la justicia”, según CNN.

