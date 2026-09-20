En su mensaje, Moreno sostuvo que las elecciones “libres y justas” son necesarias para completar la transición…

Moreno, uno de los asesores del presidente estadounidense Donald Trump para asuntos latinoamericanos, hizo la propuesta a través de su cuenta en X , donde vinculó la eventual celebración de los comicios con la transición política del país y la nueva estrategia petrolera de Washington hacia Venezuela.

El senador republicano Bernie Moreno volvió a poner fecha a las próximas elecciones presidenciales de Venezuela: 24 de julio de 2027 .

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Bernie Moreno propone elecciones en Venezuela para el 24 de julio de 2027

En su mensaje, Moreno sostuvo que las elecciones “libres y justas” son necesarias para completar la transición democrática y propuso que se realicen el día del natalicio de Simón Bolívar.

La fecha, sin embargo, aparece en sus declaraciones como una propuesta del senador, no como un calendario electoral oficialmente anunciado en el material suministrado.

Una fecha con carga histórica

No es la primera vez que Moreno plantea el 24 de julio de 2027.

Semanas atrás ya había sugerido esa fecha al considerar que el natalicio de Simón Bolívar, ocurrido el 24 de julio de 1783, le otorgaría un significado histórico a los comicios.

En aquella ocasión escribió que el proceso para llegar a unas elecciones en Venezuela era “esencial” y calificó el 24 de julio de 2027 como una fecha histórica para elegir al próximo presidente.

Moreno también hizo entonces una referencia a Trump al presentarlo en términos políticos como un “libertador moderno”, una caracterización que forma parte del discurso del senador y no de una determinación electoral formal.

Moreno vincula elecciones y petróleo

En su nuevo mensaje, el senador también relacionó la transición venezolana con la política energética de Estados Unidos.

Moreno afirmó que Trump habría “liberado a Venezuela de la dictadura” y presentó el acuerdo petrolero promovido por la administración estadounidense como un triunfo para el dominio energético de Estados Unidos.

El senador aseguró además que dicho acuerdo garantiza a Estados Unidos el control mayoritario de 65.000 millones de barriles de reservas venezolanas.

La referencia se produce en medio de los cambios en la política de Washington hacia el sector petrolero venezolano y del creciente interés de la administración Trump por la producción de crudo del país.

¿Qué está planteando Moreno?

La propuesta del senador contiene tres elementos: una fecha concreta para las presidenciales, la celebración de los comicios en una fecha asociada a Bolívar y la vinculación del proceso electoral con la estrategia de Trump hacia Venezuela.

“Las elecciones libres y justas siguen siendo esenciales para completar la transición democrática”, escribió Moreno antes de plantear el 24 de julio de 2027.

Su mensaje vuelve a colocar el calendario electoral venezolano en el debate político de Washington, aunque la propuesta de Moreno no equivale por sí misma a una convocatoria oficial de elecciones.

Por ahora, lo que existe es la reiteración pública de una fecha sugerida por un senador estadounidense que participa en las discusiones de la administración Trump sobre Venezuela.

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