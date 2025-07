Bono único familiar de julio 2025: quiénes lo reciben y cómo obtenerlo en Venezuela

Si se encuentra registrado en el sistema Patria, puede recibirlo entre el 2 y el 8 de julio de forma automática. Foto: EFE - Ronald Peña R

El Gobierno de Venezuela, a través del Sistema Patria, comenzó la entrega del Bono Único Familiar correspondiente al mes de julio de 2025. Este aporte mensual, el cual fue anunciado por su cuenta oficial en X, busca consolidar varios programas sociales en un único pago que beneficie directamente a las familias venezolanas y el cual ayuda a mitigar la crisis que vive el país. La entrega se realiza de manera escalonada, sin necesidad de trámites adicionales, y está dirigida a millones de personas previamente registradas en subsidios sociales. Si quiere saber cómo reclamarlo y más al respecto, a continuación le contamos.

Fechas de entrega del bono único familiar

Según la publicación oficial, la entrega del bono único familiar se realizará entre el 2 y el 8 de julio de 2025, de forma progresiva y directa a través del monedero digital de la Plataforma Patria. Los beneficiarios recibirán una notificación por mensaje de texto o a través de la aplicación vinculada a la plataforma.

¿De cuánto es el monto del bono único familiar?

Se confirma que el monto del bono para julio de 2025 es de 1,620 bolívares, lo que equivale a 14,78 dólares según la tasa de cambio al día de hoy. Este valor es depositado directamente en el monedero Patria.

¿Quiénes reciben el bono único familiar?

El bono único familiar está dirigido a los ciudadanos que anteriormente recibían beneficios como:

Hogares de la Patria

Parto Humanizado

Lactancia Materna

José Gregorio Hernández

100 % Escolaridad

Estas ayudas han sido unificadas en este nuevo subsidio mensual, lo que significa que quienes estaban activos en alguno de estos programas, y mantienen su información actualizada en el sistema, reciben automáticamente el bono sin necesidad de realizar gestiones nuevas.

¿Cómo reclamar el bono único familiar?

Los pasos son simples:

Ingresar a www.patria.org.ve con su usuario y clave. Acceder al Monedero y verificar si ha sido asignado el Bono Único Familiar. También puede utilizar la aplicación veMonedero. En caso de tenerlo disponible, seleccionar la opción Retiro de fondos y transferirlo a la cuenta bancaria registrada. También puede usar el saldo directamente en la plataforma para pagar servicios o realizar compras autorizadas.

Recuerde, los beneficiarios no deben hacer ninguna solicitud adicional: ya es suficiente con estar registrados en la Plataforma Patria y mantener la información familiar y socioeconómica actualizada.

