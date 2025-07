Casi el 90 % de los venezolanos cree que su situación económica es mala o muy mala

Un hombre pasa junto a un mural sobre el tipo de cambio en Caracas, Venezuela. Foto: AFP - PEDRO MATTEY

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Más de la mitad de los venezolanos creen que su situación económica es compleja. Así lo reveló la encuesta Verdad Venezuela, realizada por Cati Meganálisis entre el 18 y 25 de junio, citada por el diario El Nacional.

El informe señaló que el 60,36 % de los encuestados calificó la situación económica de su hogar como mala, mientras que el 26,85 % la consideró muy mala. Solo el 10,56 % dijo que su situación es regular, mientras que el 1,89 % señaló que es buena y el 0,34 % muy buena.

Los resultados tampoco fueron alentadores frente a otros temas: ocho de cada 10 hogares estuvieron muy lejos de tener ingresos medianamente cercanos a la canasta básica, que en mayo estuvo valorada en 476,87 dólares. De hecho, el 80,03 % de los encuestados indicó que recibe ingresos mensuales que van de 0 a 250 dólares, y solo el 16,52 % percibe entre 250 dólares y 500 dólares.

Muchos dijeron que necesitarían un ingreso promedio mensual de 850 dólares para poder sobrevivir en Venezuela. A la par, comentaron que les gustaría poder tener acceso a pensiones y a trabajos bien remunerados, en lugar de seguir atados a los bonos otorgados a través de Patria. Solo el 10,6 % manifestó que preferiría recibir esa plata del sistema.

¿Quiénes son los culpables?

El sondeo reveló que el 79,72 % de las personas responsabilizó a la mala gestión de Nicolás Maduro de ello. El 13,84 %, por su parte, comentó que los culpables son Donald Trump y las sanciones de Estados Unidos. El 12,92 % acusó a María Corina Machado y a quienes la apoyan, y el 11,64 % a la comunidad internacional.

En ese orden de ideas, más del 80 % de los venezolanos consideró que el problema se solucionaría si Maduro y el chavismo dejan el poder. El 73,6 % señaló que lo ideal es que el opositor Edmundo González, que reclama la victoria de las elecciones del año pasado, asuma la Presidencia del país.

Otras soluciones que se plantearon en el informe incluyeron el aumento de la inversión económica en Venezuela, que regresen los migrantes al país y que se elimine el socialismo. El problema es que los resultados también mostraron la creencia de muchos de que al oficialismo no le interesa el bienestar de los ciudadanos.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com