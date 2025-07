Oposición rechaza que jefe de DD. HH. de la ONU sea persona no grata en Venezuela

El líder opositor Edmundo González aseguró que la Asamblea Nacional venezolana “castiga” a quienes “documentan lo que el régimen quiere ocultar”, haciendo referencia al ejecutivo de Nicolás Maduro. Foto: EFE - J.J. Guillén

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Edmundo González Urrutia dijo que la decisión del Parlamento de Venezuela, controlado por el oficialismo, de declarar ‘persona non grata’ al alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, y de solicitar que el país “se salga” de su oficina afectan a la nación caribeña y a “quienes señalan la represión y buscan justicia”.

En la red social X, el opositor, quien reclama la Presidencia venezolana, afirmó también que, con estas acciones, la Asamblea Nacional “castiga” a quienes “documentan lo que el régimen quiere ocultar”, con referencia al ejecutivo de Nicolás Maduro.

A su juicio, se trata de una decisión que “hiere a Venezuela”, aunque -expresó- “no borra crímenes ni silencia hechos”, y tampoco “anula” el informe presentado por Türk la semana pasada con el cual advirtió que las libertades fundamentales en Venezuela han sufrido un importante deterioro en 2024 y 2025, en el contexto de los comicios presidenciales y parlamentarios.

Al respecto, González Urrutia dijo: “Es totalmente cierto que la represión aumentó tras las elecciones, que se encarcela, que se tortura y desaparece, que se criminaliza a la sociedad civil y que el régimen intimida y persigue”.

El opositor, en el exilio desde septiembre del año pasado tras denunciar una persecución en su contra, insistió igualmente en que la decisión del Legislativo “no borra ni oculta la realidad venezolana”. En su mensaje, sostuvo: “El régimen tortura, desaparece y persigue a inocentes”.

Otro disidente del régimen que expresó sus reparos fue Henrique Capriles, diputado electo al Parlamento de Venezuela, quien consideró como un retroceso que el Legislativo aprobara que el país “se salga” de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

En un mensaje en la red social X expresó: “Esto es más retroceso en el compromiso con los derechos humanos y el respeto a los estándares internacionales que promueven la justicia, la transparencia y la protección de los ciudadanos”. A su parecer, Venezuela “necesita fortalecer su relación con organismos internacionales, no debilitarla”, con el fin, añadió, de “construir un futuro más justo y democrático”.

Türk señaló en la presentación del informe que diversas personas en Venezuela “han sido objeto de detenciones arbitrarias, violaciones del debido proceso y desapariciones forzadas, en medio de continuas denuncias de tortura y malos tratos”.

La Asamblea Nacional considera que él y los miembros de su oficina guardan silencio sobre los 252 migrantes que el chavismo denuncia como “secuestrados” en El Salvador y los 18 menores de edad “retenidos” en Estados Unidos.

El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, acusó al funcionario de hacer “la vista gorda de crímenes atroces”, mientras que la diputada chavista Iris Varela propuso que, además, el fiscal general, Tarek William Saab, comience “acciones penales” contra Türk. Ahora bien, el secretario general de la ONU, António Guterres, expresó su “plena confianza” en él.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com