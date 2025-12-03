Buscan quitarles la nacionalidad a Juan Guaidó y otros opositores por venta de Citgo

Juan Guaidó, expresidente interino de Venezuela. Foto: EFE - Rayner Pena R

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, propuso este martes 2 de diciembre revocarles la nacionalidad a los opositores Juan Guaidó, José Ignacio Hernández, Dinorah Figuera, Carlos Vecchio y Horacio Medina, a quienes responsabiliza de la venta de Citgo, filial de Pdvsa en Estados Unidos.

“Yo propongo que se incluya en el acuerdo una exhortación al Ejecutivo nacional para que constate el retiro de la nacionalidad, aquellos que no respetan su nacionalidad: A José Ignacio Hernández, Dinorah Figuera, Carlos Vecchio, Juan Guaidó y Horacio Medina por el robo de Citgo”, señaló que presidente del Parlamento.

En una sesión ordinaria, transmitida por el canal de AN, el Parlamento aprobó un proyecto de acuerdo en el que rechazó de manera “categórica y enérgica” el que denominó como “un proceso de expoliación de las acciones de Citgo por constituir un despojo flagrante del patrimonio nacional bajo la complicidad de un sistema judicial instrumentalizado por intereses imperiales”.

Asimismo, avaló “declarar nula e írrita cualquier decisión judicial o administrativa emanada de tribunales o entidades de los Estados Unidos que ordenen o faciliten la expoliación y enajenación forzosa de Citgo y, en consecuencia, no reconocer a otro propietario que no sea Venezuela”.

También acordó “denunciar ante todos los foros internacionales serios y competentes el grave precedente que se sienta” con esta acción, que consideró como parte de una “guerra jurídica” contra Venezuela, y exigió la “inmediata restitución del control total” de Citgo a sus “legítimas autoridades”.

La subasta de Citgo

Citgo es una refinería con sede en Texas que fue adquirida por Venezuela en la década de los noventa y durante mucho tiempo fue uno de los activos más importantes del país.

La semana pasada, un juez federal de Delaware, en Estados Unidos, aprobó la compra de Citgo, en una subasta organizada por el tribunal para pagar a los acreedores del Estado venezolano.

La corte aceptó la oferta de Amber Energy, filial del fondo de inversión estadounidense Elliott Investment Management, por 5.900 millones de dólares.

Por el momento, la venta necesita de la aprobación de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Citgo y sus empresas matrices, de acuerdo a medios, están apelando el resultado de la subasta y la orden de venta, por lo que existe cierta incertidumbre sobre la adquisición de la petrolera.

En 2019 y tras el aval de Estados Unidos, la oposición venezolana liderada por Juan Guaidó tomó control de Citgo y, desde entonces, luchó por frenar las posibles acciones de los acreedores que tienen bonos de PDVSA.

