Captura de Maduro inaugura una fase incierta con escenarios divergentes de cambio político

El 3 de enero, fuerzas estadounidenses capturaron al presidente venezolano Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores; ambos enfrentan cargos por narcotráfico en EE. UU.

La captura de Maduro –tras una campaña de bombardeos nocturnos contra objetivos militares en Venezuela– corre el riesgo de crear un vacío de poder, con diferentes facciones dentro y fuera del chavismo disputándose el control.

Las perspectivas de una transición completa hacia un liderazgo democrático siguen siendo inciertas y dependerán de la intención de Washington de continuar ejerciendo presión militar y económica sobre actores clave en Caracas.

Las empresas enfrentarán un entorno operativo altamente volátil en los próximos días, con riesgos de violencia aislada.

Fuentes en Venezuela informan que EE. UU. atacó más de una docena de instalaciones militares y civiles a partir de las 01:00h (hora local) del 3 de enero, lo que llevó a Maduro a declarar un estado de “conmoción exterior”. El presidente estadounidense Donald Trump anunció a las 04:20h que las fuerzas estadounidenses habían capturado a Maduro y a la primera dama Cilia Flores. El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que serían procesados por cargos de narcotráfico en EE. UU. A las 09:00h, los ataques estadounidenses habían cesado y la situación en Caracas y otras ciudades principales era estable, sin reportes de violencia. Rubio declaró que EE. UU. no anticipaba más acciones.

Los principales líderes chavistas –incluyendo a Delcy Rodríguez (ahora presidenta de facto); el ministro del Interior, Diosdado Cabello, y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López– denunciaron inmediatamente las acciones estadounidenses como ataques terroristas. En una entrevista con Fox News alrededor de las 09:20h, Trump dijo que Maduro y Flores habían sido trasladados en helicóptero al USS Iwo Jima y estaban en ruta hacia Nueva York para enfrentar cargos. También afirmó que EE. UU. “estará muy involucrado” en decidir quién gobernará ahora Venezuela. Dada la naturaleza de la operación, es probable que haya habido coordinación previa entre fuerzas estadounidenses y funcionarios militares o civiles venezolanos.

Escenarios

La captura de Maduro y Flores crea una situación altamente volátil con resultados divergentes para el futuro político de Venezuela. Los tres principales escenarios en esta etapa son:

Transición limitada hacia un aliado de Maduro. En este escenario, la salida de Maduro no altera significativamente la estructura de poder militar y civil chavista. Esto permite que Rodríguez u otro aliado de Maduro retenga el poder, aunque con mayores riesgos de inestabilidad en las próximas semanas debido a facciones rivales dentro del chavismo. La remoción de Maduro permite a Trump declarar una victoria geopolítica, y EE. UU. se abstiene de más acciones militares. Washington probablemente impulsará un acuerdo que establezca un calendario electoral a cambio de flexibilizar las sanciones petroleras. Fractura que conduce a un nuevo liderazgo chavista. Aquí, las divisiones dentro de la estructura chavista provocan una fractura en el ejército y el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en las próximas semanas. Funcionarios de segundo nivel, respaldados por oficiales militares de rango medio, desplazan a Rodríguez y asumen el control del gobierno. La nueva facción gobernante probablemente se presentará como una alternativa más moderada y abierta a un entendimiento con Washington que respalde su estabilidad. Transición democrática plena. En este escenario, la estructura chavista se fractura, con oficiales militares subalternos rompiendo la cadena de mando y funcionarios de rango medio desertando de la dirigencia del partido. Washington continúa ejerciendo presión militar y económica sobre las autoridades venezolanas en las próximas semanas, insistiendo en que una transición hacia un gobierno liderado por la opositora María Corina Machado o sus representantes es la única opción aceptable. Aliados clave de Maduro como Cabello, López y otros altos mandos militares huyen del país, mientras oficiales de rango medio anuncian su apoyo a la oposición.

Perspectivas

La probabilidad de estos escenarios dependerá en gran medida de las acciones de EE. UU. Aunque los medios han informado que la Casa Blanca ya ha elaborado planes para lo que sigue tras la destitución de Maduro, las declaraciones inmediatas de la administración han ofrecido pocas pistas sobre sus próximos pasos. Mientras los comentarios de Rubio sugieren que es improbable una presión militar destinada a desmantelar la estructura chavista, Trump dijo a Fox News que EE. UU. “estará muy involucrado en decidir quién gobernará”.

Este grado de ambigüedad probablemente refleja un enfoque de “esperar y ver”. En su entrevista con Fox News, Trump sugirió que la mayoría de los altos funcionarios venezolanos se habían “convertido”; señales claras de que la cadena de mando se había roto –incluyendo el abandono de bases u operaciones de seguridad, arrestos de altos funcionarios militares o civiles por sus subordinados, o enfrentamientos entre facciones de las fuerzas de seguridad– indicarían una fractura seria dentro del chavismo. Trump también fue ambiguo cuando se le preguntó sobre el apoyo estadounidense a Machado, probablemente esperando ver cómo se desarrollan los planes de la oposición post-Maduro, de los cuales la Casa Blanca supuestamente tenía conocimiento.

Es poco probable que se produzca violencia o disturbios generalizados en los próximos días, aunque no se pueden descartar incidentes aislados vinculados a acciones de milicias irregulares o disputas internas dentro de las fuerzas militares y de seguridad. Las empresas deben prepararse para un entorno operativo volátil en las próximas semanas, mientras que el personal corporativo debe evitar movimientos innecesarios.

