Estos fueron los blancos del ataque de EE. UU. en Venezuela: las claves del bombardeo

Los bombardeos ejecutados por Estados Unidos en Venezuela se concentraron en una serie de objetivos con alto valor estratégico y simbólico para el régimen de Nicolás Maduro. Según reconstrucciones de The Financial Times y The Wall Street Journal, los ataques apuntaron a puntos clave del poder militar, logístico e incluso científico del Estado venezolano, con el objetivo de desarticular la capacidad de respuesta del régimen por vía aérea y facilitar un eventual reordenamiento del control interno.

La Carlota, en el este de Caracas, fue uno de los blancos centrales. Esta base aérea ha sido históricamente un punto neurálgico de la aviación militar y un símbolo del poder del chavismo en la capital. En los últimos años, además, funcionó como centro de operaciones de inteligencia y coordinación de fuerzas especiales. Golpear La Carlota significaba debilitar la capacidad de mando inmediato en Caracas y enviar un mensaje directo al núcleo del poder político-militar.

Otro objetivo clave fue Fuerte Tiuna, el mayor complejo militar del país y sede del Ministerio de Defensa. Allí se concentran altos mandos del Ejército, centros de comando y unidades estratégicas. Según los análisis, atacar Fuerte Tiuna buscaba afectar la cadena de mando y generar confusión en las Fuerzas Armadas, un actor decisivo en cualquier escenario de transición o fractura interna tras la captura de Maduro. También se encontraban resguardadas familias de militares.

En la costa central, La Guaira fue señalada por su valor logístico. El puerto y sus instalaciones militares son esenciales para el control de importaciones, exportaciones y movimientos estratégicos en el litoral. De acuerdo con varias fuentes, este punto también ha sido utilizado para operaciones vinculadas al narcotráfico y a alianzas con actores internacionales. Neutralizar La Guaira implicaba cortar rutas clave de abastecimiento y salida.

“Mi impresión es que las FFAA de EE. UU. se han estado enfocando en objetivos conectados a la aviación venezolana. Los ataques a la base aérea El Libertador en Aragua (principal alojamiento de capacidades aéreas venezolanas) como posiciones antiaéreas en Higuerote sugieren que la USAF/USN está priorizando la superioridad aérea en espacio aéreo venezolano. Cabe acotar que el dominio del espacio aéreo en un teatro de operaciones abre la ventana a operaciones terrestres tanto en el presente como en el futuro cercano”, señaló por su parte el analista venezolano Carlos Rodríguez López.

Más al este, Higuerote aparece como un objetivo menos visible, pero igualmente relevante. La zona ha sido identificada en reportes de inteligencia como punto de tránsito marítimo, utilizado para operaciones irregulares y movimientos clandestinos. Su ataque respondería a la lógica de cerrar corredores secundarios que podrían servir para la fuga de figuras del régimen o la reorganización de estructuras armadas leales.

El punto conocido como El Volcán, una instalación militar de carácter reservado, habría sido utilizado para almacenamiento de armamento y como base de operaciones encubiertas. Aunque su perfil es bajo, analistas citados por la prensa financiera señalan que este tipo de instalaciones cumple un rol clave en escenarios de guerra asimétrica y represión interna. Atacarlo buscaba reducir la capacidad de resistencia prolongada.

Finalmente, otro punto de los ataques fue el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), ubicado en el kilómetro 11 de la carretera Panamericana. Según periodistas locales, sus antenas de comunicación quedaron reducidas a escombros tras ser bombardeadas la madrugada de este sábado durante el ataque militar estadounidense.

Las antenas de comunicación del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), ubicado en el kilómetro 11 de la carretera Panamericana, quedaron reducidas a escombros tras ser bombardeadas la madrugada de este sábado durante el ataque militar estadounidense#urgente pic.twitter.com/XTnhPPfkhu — Alfer Unamo (@Alfer_Unamo) January 3, 2026

Oficialmente un centro científico, fuentes occidentales sostienen que parte de sus instalaciones habrían sido usadas para investigaciones de doble uso y apoyo técnico a programas estratégicos del Estado. Su inclusión en la lista de objetivos apunta a desmantelar capacidades tecnológicas que podrían sostener al régimen más allá del control militar directo.

