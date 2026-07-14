Chavismo y grupo de oposición anuncian un plan de trabajo para la recuperación de Venezuela

Edificios afectados tras los terremotos del 24 de junio en La Guaira (Venezuela). Foto: EFE - MIGUEL GUTIERREZ

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El Parlamento venezolano, controlado por el chavismo, y un grupo de opositores que formó parte del Legislativo de 2015 anunciaron este martes el comienzo de un plan de trabajo el próximo 1 de agosto para promover la democracia en el país, que vive una tragedia por los recientes terremotos.

Las conversaciones entre ambas partes comenzaron el pasado 18 de junio, cuando el presidente de la Asamblea Nacional, el chavista Jorge Rodríguez, se reunió con Dinorah Figuera, que defiende la continuidad del Legislativo elegido en 2015, de mayoría opositora, y fue enviada por Estados Unidos, pero el proceso quedó en suspenso por los sismos del pasado 24 de junio, los cuales han dejado al menos 4.561 muertos.

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La Asamblea Nacional publicó en redes sociales un breve comunicado firmado por el también hermano de la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, en el que señala que el plan tiene como objetivo el “fortalecimiento de la democracia”, así como “enfrentar todos juntos las consecuencias del doblete sísmico”.

Por su parte, el grupo opositor explicó que se trata de una “hoja de ruta para promover la estabilidad, la democracia y la recuperación nacional”, con el fin de comenzar “la construcción de una nueva etapa que dará paso a una Venezuela de progreso y libertades”.

El plan priorizará “el fortalecimiento de las instituciones democráticas y del sistema electoral, y el restablecimiento de las garantías para la participación política”.

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“Reafirmamos nuestro compromiso de seguir avanzando en esta hoja de ruta mediante un trabajo técnico e institucional para contribuir a la reconstrucción del país”, reza el comunicado, en el que también se señala “la importancia de actuar con unidad, responsabilidad y visión de futuro” ante la tragedia.

Este comunicado fue compartido por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en su cuenta personal de X.

El Parlamento de 2015 agradeció al Gobierno estadounidense por “su firme respaldo al pueblo venezolano, tanto en la respuesta inmediata a la emergencia humanitaria como en su acompañamiento a los esfuerzos orientados a la recuperación del país, la consolidación de la estabilidad y el fortalecimiento de la institucionalidad democrática de Venezuela”.

“La respuesta de los Estados Unidos ha reafirmado que Venezuela no está sola. La ayuda humanitaria, la recuperación y la reconstrucción forman parte de un mismo esfuerzo orientado al bienestar del pueblo venezolano”, aseguró.

Este plan de trabajo se anuncia aun cuando el pasado sábado el presidente del Parlamento actual dijo en una conferencia de prensa que, en este momento, no era una prioridad preocuparse por procesos políticos y que ya habría “tiempo” para decidir “quién va” para el Tribunal Supremo o para el Consejo Nacional Electoral, encabezados por funcionarios afines al chavismo.

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