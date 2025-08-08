¿Cuándo inician las clases en Venezuela 2025?

Conozca la fecha confirmada para el regreso a clases en Venezuela 2025. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE), dirigido por Héctor Rodríguez, anunció el calendario para el año escolar 2025-2026 en su segundo semestre, que regirá en todos los colegios de Venezuela. Más allá de marcar el día en que los estudiantes vuelven a las aulas, el cronograma incluye un periodo previo para que las instituciones se preparen, se organicen y tengan todo listo para el inicio de clases. Le contamos los detalles.

¿Cuándo comienzan las clases en Venezuela 2025?

De acuerdo con el ministro Héctor Rodríguez, las actividades administrativas comenzarán el 8 de septiembre de 2025. Este periodo servirá para realizar ajustes internos, recibir materiales, organizar horarios y matricular a los estudiantes que aún no lo hayan hecho.

El inicio formal de clases será el lunes 15 de septiembre de 2025, fecha en la que los alumnos de educación primaria y media volverán a las aulas en todo el territorio nacional. Este calendario es de cumplimiento obligatorio para las instituciones educativas públicas y privadas, y quiere mantener la uniformidad en el desarrollo del año escolar.

¿Cuántos días duran las clases en Venezuela?

El MPPE señaló que el año escolar 2025-2026 deberá cumplir con un mínimo de 200 días de clases, ya que este tiempo garantiza que los estudiantes puedan aprender todos los contenidos, presentar sus evaluaciones y participar en las actividades de cierre sin contratiempos.

Aparte del anuncio para el inicio de clases, el Ministerio lanzó el Plan Escuelas Abiertas 2025, activo desde comienzos de agosto. Este programa ofrece actividades recreativas, culturales, deportivas y el Programa de Alimentación Escolar (PAE) durante las vacaciones, manteniendo el vínculo con los estudiantes y apoyando a las familias antes del inicio formal de clases.

