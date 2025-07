¿Cuándo salen los resultados de la OPSU 2025 y dónde consultarlos?

Conozca cuándo saldrán los resultados de la OPSU 2025 y cómo consultarlos de forma oficial. Foto: MinEducación

Cada año, los estudiantes en Venezuela esperan los resultados del Sistema Nacional de Ingreso (SNI), el cual es administrado por la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), como el paso decisivo para comenzar su formación universitaria. Este proceso determina en qué universidad pública será asignado cada aspirante, según su rendimiento, preferencias y oferta disponible.

Si participo en el proceso 2025, es importante saber cuándo y dónde consultar los resultados, así como los pasos a seguir una vez se publiquen. Debido a esto, a continuación, le contamos cada detalle que debe tener en cuenta.

¿Cuándo salen los resultados de la OPSU 2025?

De acuerdo con el ministro de Educación Universitaria, los resultados del proceso de asignación 2025 estarán disponibles entre el 22 y el 25 de agosto de 2025. Esta información fue confirmada en medios institucionales, donde también se indicó que todos los estudiantes recibirán la notificación a través del sistema en línea de la OPSU.

¿Dónde consultar los resultados de la OPSU?

La única plataforma habilitada para consultar los resultados es el portal oficial del SNI OPSU, para hacerlo debe:

gestión de contraseñas y luego su número de cédula (antes agregando una V) y contraseña registrada. Ingresar al portal oficial . Seleccionary luego su número de cédula (antes agregando una V) y contraseña registrada. Diríjase a la sección Aspirante. Haga clic en Mis asignaciones o Consultar resultados. Si fue asignado, podrá descargar e imprimir su constancia de asignación.

Recuerde que este documento es necesario para presentarse en la universidad correspondiente en las fechas de matrícula.

¿Qué hacer después de consultar los resultados?

Si obtuvo un cupo, deberá:

Descargar su certificado de asignación.

Verificar los requisitos de inscripción de la universidad donde fue aceptado.

Presentarse con su constancia de la OPSU en el periodo de matrícula indicado por la institución.

En caso de no haber sido asignado, aún puede:

Participar en un segundo proceso (si la OPSU lo habilita).

Postularse directamente a otras universidades o institutos privados.

Mantenerse atento a las convocatorias especiales.

Este proceso es clave para quienes buscan ingresar a la educación universitaria en Venezuela. Consultar el resultado a tiempo, descargar el certificado y hacer todo según la asignación es fundamental para aprovechar esta oportunidad educativa.

