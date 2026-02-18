Delcy Rodríguez anuncia que “próximamente” se reunirá con Gustavo Petro

Foto: Presidencia de Colombia

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez confirmó que “próximamente” hará una visita a Colombia en la que se reunirá con el presidente colombiano, Gustavo Petro, por medio de su cuenta de Telegram.

Petro invitó personalmente a Rodríguez a Colombia —incluso proponiendo un encuentro en la frontera como Cúcuta o La Guajira— para impulsar una agenda energética conjunta contra el cambio climático, involucrando el occidente venezolano y regiones como Arauca.

“Seguimos impulsando una relación de entendimiento y beneficios compartidos para el bienestar de nuestros pueblos”, afirmó Rodríguez en un mensaje en su cuenta de Telegram.

La semana pasada, la canciller colombiana Rosa Villavicencio confirmó que era “posible” una visita del ministro Rodríguez a Colombia, tras coordinar agendas con “voluntad mutua” para concretarla.

Esta marcaría la primera salida internacional de Rodríguez desde que asumió como interina, tras los diálogos telefónicos de enero en los que Petro propuso un esquema tripartito con EE. UU. para estabilizar Venezuela.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com