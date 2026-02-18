Publicidad

Home

Mundo
Venezuela

Delcy Rodríguez anuncia que “próximamente” se reunirá con Gustavo Petro

Delcy Rodríguez y Gustavo Petro acordaron “próximamente” una reunión en Colombia para avanzar en cooperación energética y seguridad compartida.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Mundo
18 de febrero de 2026 - 10:21 p. m.
Delcy Rodríguez anuncia que “próximamente” se reunirá con Gustavo Petro
Foto: Presidencia de Colombia
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez confirmó que “próximamente” hará una visita a Colombia en la que se reunirá con el presidente colombiano, Gustavo Petro, por medio de su cuenta de Telegram.

Petro invitó personalmente a Rodríguez a Colombia —incluso proponiendo un encuentro en la frontera como Cúcuta o La Guajira— para impulsar una agenda energética conjunta contra el cambio climático, involucrando el occidente venezolano y regiones como Arauca.

Vínculos relacionados

Israel refuerza control en Cisjordania y ONU alerta sobre anexión gradual de facto
Avalancha en California: hallan muertos a los ocho esquiadores desaparecidos
Estados Unidos refuerza su presencia militar ante la tensión con Irán

“Seguimos impulsando una relación de entendimiento y beneficios compartidos para el bienestar de nuestros pueblos”, afirmó Rodríguez en un mensaje en su cuenta de Telegram.

La semana pasada, la canciller colombiana Rosa Villavicencio confirmó que era “posible” una visita del ministro Rodríguez a Colombia, tras coordinar agendas con “voluntad mutua” para concretarla.

Esta marcaría la primera salida internacional de Rodríguez desde que asumió como interina, tras los diálogos telefónicos de enero en los que Petro propuso un esquema tripartito con EE. UU. para estabilizar Venezuela.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com

Por Redacción Mundo

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias el mundo

últimas noticias en el mundo

Noticias hoy

Últimas noticias

América

Venezuela

Colombia

Delcy Rodríguez

Gustavo Petro

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.