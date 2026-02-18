Israel refuerza control en Cisjordania y ONU alerta sobre anexión gradual de facto

En el muro que separa Israel de Cisjordania cuelgan zapatos y abrigos de años; palestinos con permisos cancelados por Netanyahu cruzan ilegalmente para trabajar. Foto: EFE - Atef Safadi

Una alta responsable de la ONU advirtió el miércoles que las medidas de Israel para reforzar el control sobre zonas de Cisjordania administradas por la Autoridad Palestina equivalen a una “anexión gradual de facto”.

La semana pasada, el Gobierno israelí aprobó un plan para facilitar su control de tierras administradas por la Autoridad Palestina según los Acuerdos de Oslo, vigentes desde la década de 1990. El domingo ocurrió lo mismo con un proceso para registrar tierras en Cisjordania -ocupada por Israel desde 1967- como “propiedad del Estado”.

“Estamos siendo testigos de una anexión gradual de facto de Cisjordania, mientras las medidas unilaterales israelíes transforman gradualmente la realidad sobre el terreno”, declaró la subsecretaria general de la ONU, Rosemary DiCarlo, durante una reunión del Consejo de Seguridad sobre la cuestión palestina.

DiCarlo agregó que, de aplicarse, las medidas constituirían “una peligrosa expansión de la autoridad civil israelí en Cisjordania ocupada, incluso en áreas sensibles como Hebrón (sur)”.

Señaló, también, que estos pasos conducirían a la expansión de los asentamientos israelíes -que han aumentado durante las últimas décadas en Cisjordania-, al “eliminar trabas burocráticas y facilitar la compra de tierras y la obtención de permisos de construcción”.

Los Acuerdos de Oslo fueron firmados con el objetivo declarado de allanar el camino hacia un Estado palestino independiente, del que Cisjordania formaría la mayor parte.

Lo pactado acordó que Cisjordania se dividiría en las áreas A, B y C, bajo gobiernos palestino, mixto e israelí, respectivamente.

Sin embargo, algunos integrantes de la derecha religiosa de Israel la consideran tierra israelí.

Una declaración fue emitida el martes por 85 estados miembros de Naciones Unidas contra las acciones y el nuevo plan de Israel. “Condenamos enérgicamente las decisiones y medidas unilaterales de Israel destinadas a ampliar la presencia ilegal de Israel en Cisjordania”, se leía en el documento.

Antes de las declaraciones de DiCarlo, el ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Saar, afirmó que “es asombroso que tantos países digan que la presencia judía en nuestra antigua patria viola el derecho internacional”.

“Ninguna otra nación en ningún otro lugar del mundo tiene un derecho más fuerte que nuestro derecho histórico y documentado a la tierra de la Biblia”, añadió Saar.

