Avalancha en California: hallan muertos a los ocho esquiadores desaparecidos

Captura de un video muestra a un equipo de rescate de esquí dirigiéndose a la zona de la avalancha en el pico Castle, Truckee, California, el 17 de febrero de 2026. Foto: AFP - HANDOUT

Ocho de los nueve esquiadores que estaban desaparecidos en una montaña en el norte de California tras una avalancha fueron encontrados sin vida, informaron las autoridades locales este miércoles, mientras las operaciones de rescate continúan bajo extremas condiciones climáticas.

“Ocho de los nueve esquiadores fueron hallados sin vida”, informó el sheriff del condado de Nevada, Shannan Moon, en una rueda de prensa.

“Continuamos buscando a uno de los miembros”, agregó Moon, quien resaltó que las duras condiciones climáticas ralentizan el rescate.

La avalancha se produjo la mañana del martes en el pico Castle, un conocido destino turístico del Bosque Nacional de Tahoe, en el oeste de Estados Unidos, e impactó a un grupo de 15 personas: once esquiadores y cuatro guías. La cifra inicial era de dieciséis.

Seis de los esquiadores fueron rescatados el martes en medio de un intenso operativo ejecutado por varias decenas de socorristas bajo duras condiciones climáticas, consecuencia de una fuerte tormenta que golpea California desde el lunes con fuertes ráfagas de viento y copiosas nevadas.

Las autoridades habían emitido una advertencia de aludes desde la madrugada de este martes hasta la madrugada del miércoles para la cordillera de la Sierra Nevada, en la cual está el pico Castle, de 2.777 metros.

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos informó que algunas regiones de la Sierra Nevada podrían recibir esta semana hasta 2,4 metros de nieve hasta el fin del miércoles, cuando se espera que la tormenta se despeje.

