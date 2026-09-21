La última visita de un jefe de Estado venezolano fue la de Nicolás Maduro en 2018, quien ahora se encuentra detenido en una prisión a solo unos kilómetros de la ONU, después de que fuera capturado por fuerzas estadounidenses el pasado enero en Caracas durante una operación militar.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, llegó este lunes a Estados Unidos para representar a su país en la Asamblea General de la ONU, que se celebra en Nueva York, donde tiene previsto reunirse el martes con el mandatario estadounidense, Donald Trump.

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Delcy Rodríguez aterrizó en Nueva York para participar en la Asamblea de la ONU

La gobernante aterrizó en el Aeropuerto de Teterboro de Nueva Jersey, donde fue recibida por su vicepresidente sectorial de Economía, Calixto Ortega, y por el primer viceministro de Exteriores y Comercio Internacional, Oliver Blanco, también vicecanciller para Europa y América del Norte, según un vídeo publicado en X por el titular de Comunicación, Miguel Ángel Pérez Pirela.

Además, se encontraba en el lugar el encargado de negocios de EE. UU. en Venezuela, John Barrett.

En su cuenta de X, la mandataria expresó: "Llegamos a Nueva York con la firmeza y la esperanza de un pueblo que cree en el encuentro y la unión entre las naciones".

"En la 81 Asamblea General de las Naciones Unidas, Venezuela estará presente para llevar su voz y defender sus principios, con una agenda de trabajo basada en el respeto, la cooperación y el entendimiento", dijo.

En ese sentido, agregó que Venezuela es "un país que apuesta por la paz, el diálogo y la construcción de caminos comunes".

Su participación en la Asamblea General de la ONU ya había sido confirmada el domingo por su Gobierno, pero sin especificar cuándo viajaría.

En un mensaje publicado en X, el Ministerio de Comunicación había anunciado que Rodríguez "llevará la voz de la nación al escenario mundial" y que Venezuela, gracias a "esfuerzos previos", ha recuperado su estatus y se ha reincorporado a "la dinámica diplomática del planeta".

La Casa Blanca anunció el viernes que Trump y Rodríguez se reunirán el martes en Nueva York, en los márgenes de la Asamblea General de la ONU, en el primer encuentro entre ambos.

Este será también el primer encuentro entre un presidente estadounidense y un gobernante venezolano en más de 11 años, desde la breve reunión que mantuvieron Barack Obama y Maduro durante la Cumbre de las Américas de 2015, celebrada en Panamá.

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