Delcy Rodríguez ha cambiado 14 ministros: ya modificó el 42 % del gabinete que dejó Maduro

Foto de archivo que muestra el exministro de Defensa de Venezuela, Vladímir Padrino López, con Delcy Rodríguez, actual líder chavista en Miraflores. Foto: AFP - PEDRO RANCES MATTEY

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Delcy Rodríguez ajusta a su conveniencia el gabinete ministerial dejado por Maduro hasta el 3 de enero, fecha en que fue capturado junto a su esposa, Cilia Flores, en medio de un ataque militar estadounidense a varias zonas de Caracas, La Guaira y Miranda.

Rodríguez, quien asumió como encargada, una posición que la administración de Donald Trump apoya y reconoce, ha hecho cambios en la cabeza de 14 ministerios, cuatro viceministerios, una vicepresidencia sectorial y el Centro Internacional de Inversiones. Es decir, 42% del gabinete ministerial ha sido modificado.

Le sugerimos: El fin de Padrino López: el General de las múltiples derrotas

Asimismo, fusionó dos carteras ministeriales: la de Industrias y Producción Nacional con el Ministerio de Comercio Nacional, ahora bajo el cargo de Luis Villegas.

Los primeros cambios empezaron el 12 de enero, con las designaciones del capitán Juan Escalona —antiguo edecán de Hugo Chávez y Maduro— y el vicealmirante Aníbal Coronado. Este último no ha corrido con suerte dentro del gabinete que intenta conformar la encargaduría de Delcy Rodríguez.

Coronado era el ministro de Despacho de la Presidencia antes de la caída de Maduro. Cuatro días después de su designación en Ecosocialismo pasó a la cartera de Transporte hasta este miércoles, luego de enfrentar un paro en Caracas el pasado lunes 16 de marzo en reclamo al aumento del pasaje.

Así, Delcy Rodríguez ha ido acomodando a las figuras del poder e incluso designó hace apenas una semana a su reemplazo dentro del Ministerio de Hidrocarburos: la ingeniera petrolera Paula Henao, quien fungía como viceministra de Hidrocarburos.

Una figura que perdió su espacio dentro del gabinete, y por el cual la administración Maduro acordó negociaciones de distinto calibre en el pasado, fue Alex Saab. El empresario colombiano —señalado como presunto testaferro de Maduro— estaba al frente del Ministerio de Industrias y Producción Nacional desde 2023, luego de permanecer más de dos años detenido en Estados Unidos, acusado de lavado de dinero.

También le puede interesar conocer quién es el reemplazo de Padrino López en el Ministerio de Defensa venezolano

También estaba al frente del Centro Internacional de Inversiones. Fue reemplazado en el puesto el 20 de enero por Calixto Ortega Sánchez, también presidente del Banco Central de Venezuela.

Las familias que acumulan poder dentro de la estructura de gobierno, en particular de Diosdado Cabello, también se vieron favorecidas. La hija del ministro de Interior, Daniella Cabello, fue designada en Turismo y tuvo que hacer frente a los reclamos ambientales en torno a la destrucción de ecosistemas marinos en el parque nacional Morrocoy durante las celebraciones de Carnavales.

Con respecto a la movida en viceministerios, todos adscritos a la Cancillería venezolana, destacó la figura del internacionalista Oliver Blanco. Su incorporación fue señalada como parte de la estrategia del Ejecutivo para proyectar una imagen de apertura política ante la comunidad internacional, en un contexto de negociaciones activas con la administración de Estados Unidos.

Sin embargo, el nombramiento también dio mayor piso a versiones que circulaban de manera extraoficial en el entorno político, que señalaban a Blanco como una persona con vínculos directos y canales de comunicación con Delcy Rodríguez, pese a su militancia opositora pasada.

Por otra parte, la encargada también ha ordenado la liquidación de seis misiones sociales durante una reorganización del despacho presidencial, mientras que la misión Nueva Frontera de Paz fue transferida al Ministerio para las Relaciones Exteriores. Esta última compartía nombre con el Ministerio de Estado para la Nueva Frontera de Paz, creado en 2015 y que estaba bajo el mando de Gerardo Izquierdo. Este despacho también desapareció.

Le sugerimos el en vivo de la guerra en Oriente Medio

La gestión del agua también fue uno de los puntos sobre los cuales Rodríguez tomó medidas. A finales de enero, mediante Gaceta Oficial, ordenó la restructuración del sistema hídrico nacional, por lo que las compañías regionales pasaron a una gestión centralizada a cargo de Hidroven.

El escenario de Delcy Rodríguez

En los cambios establecidos por ella han ingresado seis mujeres: cinco como ministras y una viceministra. El resto de los puestos han sido ocupado por hombres. Jacqueline Faría y el general en jefe Gustavo González López regresaron al gabinete, mientras que 10 asumen funciones ministeriales por primera vez.

Se tratan de Daniella Cabello, Nuramy Gutiérrez, Luis Villegas, Rolando Alcalá, Paula Henao, Carlos Alexis Castillo, Juan Escalona, Miguel Pérez Pirela, Ana María Sanjuán y Raúl Cazal.

El politólogo Enderson Sequera afirma que Delcy Rodríguez avanza en un “reacomodo total del gabinete. Se va a rodear de figuras leales a ella y va a reestructurar toda la arquitectura del Gobierno en Venezuela con actores que respondan políticamente a la familia Rodríguez”.

Lo que estamos viendo en este momento, insiste, “es cómo los Rodríguez avanzan en su intención de monopolizar el poder político en Venezuela”.

Asimismo, indica que faltaría ver si Rodríguez en esos cambios decide sustituir a Diosdado Cabello, hombre fuerte de la llamada revolución bolivariana. “Resta ver si se atreve a dar el paso y avanzar en la constitución de un chavismo menos fanatizado e ideologizado y más tecnocrático”.

Respecto al cambio en el Ministerio de Defensa, manejado por Vladímir Padrino durante más de 11 años, el politólogo puntualiza que la decisión corresponde a ubicar figuras leales a la encargada en posiciones cercanas. “Una segunda consideración es entregar la cabeza de Padrino y señalarlo directamente como el principal responsable del 3 de enero”.

También destaca que es importante considerar que ese nombramiento “se da luego de la humillación sufrida por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana el 3 de enero. Muchos oficiales veían a Padrino como el principal responsable de esta situación. Su salida es una forma de ‘rendir cuentas’“.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com