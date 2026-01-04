Delcy Rodríguez juramentará este lunes como presidenta interina tras arresto de Maduro

La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez. Foto: EFE - Ronald Pena R

La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, juramentará este lunes como presidenta interina del país ante la Asamblea Nacional, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenara que asuma temporalmente los poderes del presidente Nicolás Maduro, arrestado por Estados Unidos.

La Sala Constitucional del TSJ dispuso en una decisión publicada en la noche del sábado que Rodríguez “asuma y ejerza, en condición de encargada, todas las atribuciones, deberes y facultades inherentes al cargo de presidenta de la República”, con el objetivo de garantizar la continuidad administrativa del Estado y la defensa de la nación.

La juramentación se realizará en la sede del Parlamento, que inicia ese mismo lunes su nuevo período legislativo tras las elecciones celebradas en mayo pasado, en medio de una crisis política y diplomática sin precedentes.

El tribunal calificó la ausencia de Maduro como una “falta temporal”, figura constitucional que permite a la vicepresidenta asumir el Ejecutivo por un período de hasta 90 días, prorrogables por otros tres meses con autorización de la Asamblea Nacional. De declararse una falta absoluta, la Constitución obliga a convocar elecciones presidenciales en un plazo de 30 días.

En su fallo, el TSJ señaló que la medida tiene carácter cautelar, urgente y preventivo, y que no define de manera definitiva si la ausencia del mandatario es temporal o absoluta, ni sustituye la competencia de otros órganos del Estado para pronunciarse posteriormente.

Maduro fue detenido en la madrugada del sábado durante una operación de fuerzas estadounidenses que incluyó bombardeos sobre Caracas y otros puntos del país, y posteriormente trasladado a Estados Unidos, donde permanece recluido en una prisión federal de Nueva York. Allí enfrenta cargos de narcotráfico y terrorismo formulados por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.

Horas antes de conocerse la decisión judicial, Rodríguez compareció ante el país respaldada por altos funcionarios del gobierno y exigió a Washington la liberación de Maduro. “Nicolás Maduro es el único presidente de Venezuela”, afirmó, cuestionando la legalidad de su detención.

La Casa Blanca, por su parte, ha señalado que Estados Unidos asumirá un papel central en el proceso de transición en Venezuela y que no permitirá la continuidad del chavismo bajo otro liderazgo.

La juramentación de Rodríguez marca un punto clave en la reconfiguración del poder en Venezuela, mientras el país enfrenta una etapa de incertidumbre institucional y un fuerte reordenamiento de fuerzas internas y externas.

