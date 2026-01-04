EN VIVO | EE. UU. captura a Maduro y anuncia que “gobernará” Venezuela: qué pasó y qué viene

Venezolanos en Brasil reaccionan a la captura de Nicolás Maduro. Foto: EFE - Raphael Alves

Estados Unidos lanzó en la madrugada del sábado un operativo militar a gran escala en Venezuela que culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes fueron trasladados a Nueva York y recluidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.

Horas después, el presidente Donald Trump confirmó la operación, defendió los ataques y aseguró que EE. UU. “gobernará” Venezuela hasta que se produzca una “transición segura, adecuada y juiciosa”. Maduro enfrenta cargos federales por narcotráfico y delitos relacionados con armas en una corte de Manhattan.

En Caracas, el Tribunal Supremo de Justicia designó a la vicepresidenta Delcy Rodríguez como presidenta encargada, mientras el gobierno venezolano denunció una “agresión extranjera” y declaró el estado de emergencia.

La oposición celebró inicialmente la caída de Maduro, pero quedó en segundo plano tras las declaraciones de Trump, quien mostró desconfianza hacia María Corina Machado y dejó entrever que Washington podría trabajar con figuras del chavismo. A nivel internacional, la reacción ha sido mayoritariamente crítica, con condenas de líderes latinoamericanos, europeos y de China, mientras crece la incertidumbre sobre el rumbo político, militar y económico del país.

Maduro está detenido en EE. UU. : fue trasladado desde Caracas vía helicóptero y buque militar hasta Nueva York; se espera que comparezca ante un tribunal federal en los próximos días.

Trump habla de “gobernar” Venezuela : anunció una administración estadounidense temporal y no descartó nuevas ofensivas militares ni presencia de tropas.

Delcy Rodríguez asume como presidenta encargada : el chavismo mantiene el control institucional dentro del país, pese a la captura de Maduro.

La oposición queda desplazada : Washington no ha dado señales claras de respaldar a María Corina Machado o a Edmundo González en esta etapa.

Rechazo internacional y temor regional: varios gobiernos denuncian violaciones al derecho internacional y alertan sobre un precedente peligroso.

El papa León XIV afirmó este domingo que “el bienestar del querido pueblo venezolano” debe prevalecer y pidió garantizar “la soberanía” de Venezuela tras la captura del presidente Nicolás Maduro por fuerzas especiales estadounidenses en un ataque al país sudamericano.

“El bienestar del querido pueblo venezolano debe prevalecer sobre cualquier otra consideración y conducir a la superación de la violencia y al emprendimiento de caminos de justicia y paz, garantizando la soberanía del país”, afirmó el pontífice estadounidense y peruano tras su oración del Ángelus en la plaza de San Pedro del Vaticano.

