“Delta Force”, la unidad de élite de EE. UU. señalada en la captura de Nicolás Maduro

Guardaespaldas de la Fuerza Delta vestidos de civil ofreciendo protección al General Norman Schwarzkopf durante la Guerra del Golfo en 1991. Foto: Archivo particular - Archivo particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La captura de Nicolás Maduro habría sido ejecutada por la Delta Force, o Fuerza Delta en español, una de las unidades de operaciones especiales más secretas y selectas del Ejército de Estados Unidos, según reportó CBS News citando a funcionarios estadounidenses.

Aunque Washington no ha divulgado detalles de la operación ni ha presentado pruebas públicas sobre el paradero de Maduro, la mención de esta fuerza eleva el nivel de importancia del episodio y sitúa la crisis bilateral en un escenario sin precedentes recientes.

La Delta Force, cuyo nombre oficial es 1st Special Forces Operational Detachment–Delta (Destacamento Operacional de Fuerzas Especiales Delta, en español), fue creada en 1977 por el coronel Charles “Charlie” Beckwith, inspirada en el modelo del Servicio Aéreo Especial británico (SAS).

Su misión principal es el contraterrorismo, el rescate de rehenes y la captura o eliminación de objetivos de alto valor. Opera bajo el Comando Conjunto de Operaciones Especiales (JSOC) y responde directamente a decisiones tomadas en los niveles más altos del Gobierno estadounidense.

De acuerdo con un análisis de The National Interest, la Delta Force es considerada una unidad “Tier One”, lo que implica acceso a recursos excepcionales, autonomía operativa y un nivel extremo de secretismo.

En documentos presupuestales del Ejército suele aparecer bajo nombres genéricos para ocultar su actividad real. Sus operadores también se identifican internamente como Combat Applications Group (CAG), “D-Boys” o simplemente “la Unidad”.

La selección para ingresar a Delta Force es una de las más exigentes del mundo militar, de acuerdo con The National Interest. Está abierta a soldados con rangos específicos, en su mayoría provenientes del Regimiento Ranger o de las Fuerzas Especiales del Ejército. Menos del 10 % de los aspirantes completa el proceso, que combina pruebas físicas extremas, navegación terrestre de largo alcance y evaluaciones psicológicas avanzadas.

Los seleccionados pasan luego por un curso de entrenamiento de aproximadamente seis meses que incluye combate cercano, rescate de rehenes, inteligencia, técnicas de infiltración y, según expertos, nociones de espionaje.

Históricamente, Delta Force ha estado vinculada a algunas de las operaciones militares más sensibles de Estados Unidos. Participó en el fallido intento de rescate de rehenes en Irán en 1980 (con la Operación Eagle Claw), en la batalla de Mogadiscio en 1993, en la captura de Saddam Hussein en Irak en 2003 y en la operación que llevó a la muerte del líder del Estado Islámico, Abu Bakr al-Baghdadi, en 2019. Muchas de estas misiones solo se conocieron años después.

Según CBS News, el despliegue observado en Venezuela estaría orientado a proteger el operativo y al personal involucrado, sin que se prevean nuevas acciones militares estadounidenses en el país. Las fuentes citadas insisten en que se trataría de una operación puntual, no del inicio de una intervención prolongada.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com