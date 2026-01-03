Diosdado Cabello reaparece: pide calma al grito de “traidores nunca”

El ministro del Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello. Foto: EFE - Ministerio de Interior, Justicia y Paz de Venezuela

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, hizo este sábado un llamado al país a la calma y a no “facilitarle las cosas al enemigo invasor”, al tachar de “criminal y terrorista” el ataque ejecutado esta madrugada por Estados Unidos en el país suramericano e instó a los organismos internacionales a pronunciarse sobre esta “masacre”.

En imágenes transmitidas por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Cabello, rodeado de militares, pidió confiar “en el liderazgo” y en la “dirigencia del alto mando político, militar” ante la situación que el país está atravesando.

“Mucha calma, que nadie caiga en el desespero, que nadie caiga en facilitarle las cosas al enemigo invasor, al enemigo terrorista que nos atacó cobardemente, que nadie le facilite las cosas”, añadió el considerado número dos del chavismo.

Le recomendamos: “Delta Force”, la unidad de élite de EE. UU. señalada en la captura de Nicolás Maduro

Asimismo, cuestionó a las organizaciones mundiales y las llamó a la reflexión.

“Ustedes de las organizaciones mundiales, los organismos mundiales ¿van a hacer pública su complicidad ante el ataque invasor, ante el asesinato de civiles, bombas cayendo en edificios, en lugares habitados por civiles? ¿Van a ser los organismos internacionales cómplices de esa masacre?”, preguntó.

Cabello indicó que Estados Unidos logró “parcialmente” su objetivo porque el pueblo no salió “desbocado”.

En un mensaje en la red social Truth Social, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó hoy que EE.UU. ha llevado a cabo “con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, que ha sido, junto con su esposa, capturado y sacado por aire del país”.

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, indicó que desconocen el paradero de Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Varias detonaciones se escucharon durante la madrugada en Caracas y estados vecinos.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com