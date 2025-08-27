Estos son los países que han declarado al Cartel de los Soles como grupo terrorista

Un hombre observa una valla con la imagen de Nicolás Maduro y del ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, en Villa del Rosario (Colombia). Ese anuncio fue derribado posteriormente. Foto: EFE - Mario Caicedo

En medio de las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos, que ofrece una recompensa de US$ 50 millones por Nicolás Maduro, a quien lo consideran como líder del Cartel de los Soles, aunque esa afirmación tiene sus matices gracias a diversas investigaciones, varios países de Latinoamérica han decidido declarar como grupo terrorista a esa organización.

Argentina tomó esa decisión el martes, cuando, a través de un comunicado de varios ministerios, se supo que “el Gobierno dispuso la incorporación de la organización criminal transnacional conocida como Cartel de los Soles al Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), dependiente del Ministerio de Justicia”.

Citando un informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos, la oficina del presidente Javier Milei hizo eco de la afirmación acerca de que el Cartel de los Soles está “encabezado por miembros de alto rango de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela, incluidos Nicolás Maduro y Diosdado Cabello”, ministro del Interior.

Antes de que este país suramericano tomara esa decisión, Ecuador dio ese mismo paso. El 14 de agosto, el mandatario Daniel Noboa “dispuso identificar como grupo terrorista de crimen organizado” al Cartel de los Soles “por constituir una amenaza para la población nacional, el orden constituido, la soberanía y la integridad del Estado”, informó la Presidencia.

El gobernante también le ordenó al Centro Nacional de Inteligencia “analizar la incidencia en los grupos armados organizados identificados a la fecha” en Ecuador, y coordinar “las relaciones con organismos de inteligencia de otros Estados a fin de reforzar el combate contra los miembros” del Cartel de los Soles.

Paraguay ha sido el otro país de Latinoamérica en tomar la misma decisión. Además, desde República Dominicana, el presidente Luis Abinader expresó que la lucha contra el narcotráfico incluye al Cartel de los Soles. Por otro lado, Trinidad y Tobago dio públicamente su apoyo al despliegue militar estadounidense.

En cambio, desde Colombia, Gustavo Petro mencionó que “no existe” el Cartel de los Soles, que eso es “la excusa ficticia de la extrema derecha para derribar gobiernos que no les obedecen”.

Del lado de Brasil se ha escuchado que el asesor para Asuntos Internacionales de la Presidencia, Celso Amorim, manifestó su “preocupación” por “el riesgo” que puede implicar la movilización militar de Estados Unidos con la excusa del “combate al crimen organizado, que debe ser combatido, pero con la cooperación entre los países y no con intervenciones unilaterales”.

¿Qué pasa con el Cartel de los Soles en Venezuela?

Como se explicó en el artículo "En Venezuela los criminales están libres y los opositores presos", lo que ocurre en el país vecino es que el oficialismo no solo impone sus liderazgos, sino que afianza su poder para regular varias economías criminales. Así se lee en un informe de Insight Crime publicado hace algunas semanas, el cual detalla que varios estados se han convertido en piezas claves del engranaje criminal: Bolívar y Amazonas, donde hay explotación ilegal de oro y coltán, además de Zulia, Táchira y Apure, en la frontera con Colombia, por donde circulan bienes de contrabando y drogas.

Pero eso no es de Maduro, pues él heredó esa estructura de la época de Hugo Chávez, cuando también se vio el manejo de las altas esferas políticas y militares sobre el negocio del narcotráfico. Eso es lo que se conoce desde hace décadas como el Cartel de los Soles, un entramado de redes que, sin tener un capo máximo o un único líder, garantiza la participación de los actores estatales en esos ilícitos.

Algunos estudios califican la visión de Washington de simplista y distorsionada, pues cae en el error de concebir a la organización de forma jerárquica, con Maduro al mando de las operaciones del tráfico de drogas; pero, de hecho, los análisis de Insight Crime han concluido que el Cartel de los Soles funciona más como una red de corrupción en la que militares y políticos se benefician de los acuerdos con los narcotraficantes.

