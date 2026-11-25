"Pronto lo tendremos aquí en Venezuela", aseguró Machado ante los estudiantes de la Universidad Central de Venezuela (UCV), en un mensaje que su formación, Vente Venezuela, consideró el primero a la nación, justo cuando se cumple un mes del regreso de la opositora a su país.

La líder opositora María Corina Machado aseguró este miércoles que el excandidato presidencial Edmundo González Urrutia, quien se encuentra exiliado en España desde 2024, "pronto" estará de vuelta en Venezuela.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Machado recordó que el 28 de julio de 2024, cuando se celebraron elecciones presidenciales en Venezuela, González Urrutia "recibió el mandato" de la oposición para enfrentarse a Nicolás Maduro.

Ese año, ella encabezó la campaña política de la mayor coalición opositora, Plataforma Unitaria Democrática (PUD), para apoyar a González Urrutia, dado que estaba inhabilitada y no pudo postularse para las presidenciales de ese año, cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó como mandatario reelecto al ahora depuesto Nicolás Maduro.

Desde entonces, la líder opositora denuncia fraude en esos comicios porque el CNE no publicó los resultados desglosados, como exigía la ley electoral, mientras que la PUD divulgó en un portal actas reunidas por sus testigos y que exhibe como la prueba de la victoria de González Urrutia, exiliado en España desde 2024 por falta de garantías de seguridad.

Este año, Machado y su equipo se han reagrupado para presionar por la celebración de nuevas elecciones presidenciales. Aunque la dirigente cuenta con el respaldo de la PUD para una eventual candidatura, primero deberá lograr que la Contraloría General levante la inhabilitación que pesa en su contra.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 35 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com