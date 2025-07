¿Ventana abierta para Maduro? Lo que viene con el permiso de EE. UU. a Chevron

El presidente de Venezuela hablando durante un programa en TeleSUR este jueves, en Caracas. Confirmó que la petrolera estadounidense Chevron recibió una licencia para seguir operando en el país. Foto: EFE - Palacio Miraflores

Estados Unidos autorizó a la petrolera Chevron retomar sus operaciones en Venezuela, confirmó este jueves el líder venezolano Nicolás Maduro, tras un inédito intercambio de prisioneros mediado por el mandatario salvadoreño. La decisión fue anunciada por el gobierno de Donald Trump, en un giro que marca una postura más flexible hacia Caracas. Expertos mencionan las implicaciones directas para la economía venezolana.

Tras años de sanciones y el desplome económico, Estados Unidos había revocado la licencia de Chevron en febrero por presuntos incumplimientos de Venezuela.

Ahora, el gobierno de Trump decidió dar marcha atrás y permitir nuevamente las operaciones de la empresa en el país.

Washington estudia extender autorizaciones a otros socios de PDVSA, aunque manteniendo restricciones para evitar que el gobierno de Maduro reciba ganancias directas.

👉 ¿Por qué importa la reactivación de la licencia con Chevron?

La noticia es relevante porque muestra cómo la permanencia de Chevron en Venezuela no solo garantiza la continuidad de una empresa histórica, sino que también representa una pieza clave para la frágil economía del país. Analistas citados señalan que gran parte de las divisas e importaciones dependen de esta operación, lo que convierte cualquier decisión sobre su licencia en un factor que puede impactar directamente el bienestar económico de la población y la capacidad del país para sostener su producción petrolera pese a las restricciones.

📌 Reactivación de la licencia con Chevron

“Chevron tiene 102 años en Venezuela, y yo quiero que tenga 100 más”, celebró Maduro, destacando la permanencia histórica de la empresa en el país.

De acuerdo con la agencia Reuters, Washington estudia conceder nuevas autorizaciones a socios de PDVSA (compañía petrolera estatal venezolana), incluidas firmas europeas, aunque con restricciones. Aquí tienes una versión más fluida y menos redundante:

Un alto funcionario del Departamento de Estado de EE. UU. dijo a ese medio que no podía referirse a licencias en particular, pero subrayó que Washington no permitirá que el régimen venezolano obtenga beneficios de los ingresos petroleros.

¿Qué pasó previo a la reanudación?

El anuncio llega tras meses de tensiones. A finales de enero, Trump revocó la licencia que, según él, “el corrupto Joe Biden concedió a Nicolás Maduro” en 2022, argumentando incumplimientos en garantías electorales y en la aceptación de migrantes venezolanos con orden de deportación. Ahora, su gobierno da marcha atrás, lo que supone una victoria para Caracas y un alivio para Chevron, según se evidencia en las cifras de la OPEP.

Sanciones, colapso y migración

Durante su primer mandato (2017-2021), Trump impuso varias rondas de sanciones a Venezuela y a PDVSA, buscando asfixiar económicamente al gobierno de Maduro. Estas medidas se intensificaron tras las elecciones de 2018, calificadas por Washington como una “farsa”.

El medio BBC Mundo recalcó que expertos afirman que esas sanciones aceleraron el desplome de la economía venezolana, provocando un empobrecimiento masivo y contribuyendo al éxodo de millones de personas.

En 2022, Biden alivió parcialmente algunas sanciones con la esperanza de garantizar comicios más transparentes. Sin embargo, las elecciones del año pasado, en las que el CNE (Consejo Nacional Electoral) proclamó vencedor a Maduro, siguen siendo objeto de cuestionamientos internacionales.

La licencia de Chevron, vital para el país

La revocación de la licencia en febrero pasado fue un golpe a la economía venezolana, dependiente del crudo. Analistas indican que el retorno de Chevron tras el alivio de sanciones en 2022 ayudó a que el país retomara cierto crecimiento, después de que su PIB cayera, aproximadamente, un 83% entre 2013 y 2022, según el Fondo Monetario Internacional.

Asdrúbal Oliveros, director de Ecoanalítica, explicó a BBC Mundo: “Según nuestros cálculos, el 85% de los ingresos de Venezuela en divisas vienen de la producción petrolera y de ese porcentaje cerca del 30% de los ingresos en dólares viene de Chevron”.

“Chevron es también responsable del 40% de los dólares que se liquidan hacia el sector privado para financiar importaciones”, agregó. Estas cifras ilustran el enorme peso de la compañía en la economía nacional, explicó.

Producción en alza pese a las tensiones

La OPEP informó que el reinicio de las operaciones de Chevron también impulsó la producción petrolera venezolana, que pasó de menos de 365.000 barriles diarios en 2018 a más casi un millón (921.000) en 2024. Aunque lejos de los niveles de 1998 (un año dorado), el repunte es visto por el gobierno como un logro estratégico.

“La industria petrolera ya lleva un promedio en el mes de enero de 1.057.000 barriles diarios de petróleo, y vamos rumbo al 1.500.000 con pulmón propio, platica propia, esfuerzo propio”, declaró Maduro a finales de enero.

Este jueves, aseguró que la producción “ha crecido un 12%” a pesar de las restricciones. Según cifras oficiales enviadas a la OPEP, Venezuela cerró mayo con 1.066.000 barriles diarios, un aumento de 15.000 respecto a abril.

