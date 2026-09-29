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El Niño amenaza con profundizar la desigualdad y la crisis de servicios en Venezuela

Venezuela recibe el fenómeno de El Niño con servicios públicos debilitados, problemas de acceso a alimentos y comunidades que ya enfrentan condiciones de vulnerabilidad.

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Laura Henao Arévalo
Laura Henao Arévalo
29 de septiembre de 2026 – 04:00 p. m.
AME517. LARA (VENEZUELA), 25/09/2026.- Personas bloquean la carretera de Carora en protesta por las fallas del servicio eléctrico, este viernes en Lara (Venezuela). Venezuela afronta desde hace años fallas en el suministro eléctrico, de las que el chavismo ha responsabilizado a las sanciones extranjeras, al fenómeno climático El Niño y el sabotaje de "mafias", mientras que la oposición, organizaciones no gubernamentales y expertos aseguran que es el resultado de la corrupción y la falta de mantenimiento. EFE/ Henry Chirinos
Personas bloquean la carretera de Carora en protesta por las fallas del servicio eléctrico, este viernes en Lara (Venezuela). Venezuela afronta desde hace años fallas en el suministro eléctrico, de las que el chavismo ha responsabilizado a las sanciones extranjeras, al fenómeno climático El Niño y el sabotaje de "mafias", mientras que la oposición, organizaciones no gubernamentales y expertos aseguran que es el resultado de la corrupción y la falta de mantenimiento.
Foto: EFE - Henry Chirinos

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El fenómeno climático de El Niño, que ya afecta a varios países de la región, llega a Venezuela no solo con altas temperaturas y sequía, sino también como un factor que podría profundizar las desigualdades y la crisis humanitaria que atraviesa el país.

Venezuela podría enfrentar temperaturas por encima de los niveles habituales desde septiembre de 2026, con aumentos estimados de entre 2 y 3 grados centígrados, según el Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño (Ciifen). El periodo de mayor intensidad se espera entre…

Laura Henao Arévalo

Por Laura Henao Arévalo

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente integra la sección internacional, donde cubre y analiza conflictos globales con un enfoque en género y derechos humanos. lauraaahenao lhenao@elespectador.com
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