“El Nobel es nuestro”: Machado impulsa marchas globales en apoyo a la oposición venezolana

La próxima semana, el 10 de diciembre, la líder opositora venezolana María Corina Machado recibirá el Premio Nobel de la Paz en Oslo. En vísperas de la ceremonia, convocó marchas globales para el sábado, 6 de diciembre en 24 países para rechazar el régimen de Nicolás Maduro.

“Este sábado tenemos una gran oportunidad, vamos a ratificar este mensaje en la marcha por la paz y la libertad. Mientras el régimen (Gobierno de Nicolás Maduro) trata de esconder este logro increíble, ese reconocimiento que nos hace el mundo entero a los venezolanos, nosotros vamos a encender una luz en las principales ciudades del mundo. Cada antorcha, cada vela, cada luz va a ser un grito por la paz y la libertad de Venezuela”, expresó Machado.

Por medio de un video compartido en Instagram, Machado aseguró que las movilizaciones se harán bajo el lema “El nobel es nuestro” con la intención de resaltar no solo la lucha de María Corina Machado, sino también “la valentía y resistencia de millones de venezolanos”, según el comunicado de la oposición.

El movimiento político, Vente Venezuela acusó que existen “intentos” de bloquear eventos en honor a Machado, tras la decisión del Consejo de la Paz noruego de cancelar la procesional tradicional de antorchas por Oslo, al cuestionar su selección como Nobel, según informa El periodista.

“Tú y yo sabemos que ese es un reconocimiento que nos convoca a ser aún más firmes para completar la tarea para lograr la libertad de Venezuela. Esto requiere que todo el tiempo, en todas las plataformas posibles, elevemos nuestra causa", dijo Machado.

Adicionalmente, El Comité Nobel noruego confirmó que Machado ha manifestado su intención de viajar a Oslo para recoger personalmente el premio, según Blu Radio.

