Putin y Modi centran su reunión en la paz en Ucrania y en reforzar los acuerdos petroleros

El presidente ruso, Vladímir Putin (izq.), y el primer ministro indio, Narendra Modi, se dan la mano durante una rueda de prensa conjunta después de sus conversaciones bilaterales en Hyderabad House, en Nueva Delhi, India, el 5 de diciembre de 2025. Foto: EFE - MIKHAIL TERESHCHENKO / SPUTNIK / KREMLIN POOL

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El primer ministro de la India, Narendra Modi, trasladó este viernes al presidente ruso, Vladímir Putin, que su país no mantiene una posición de neutralidad frente al conflicto en Ucrania, sino que se alinea activamente a favor de la paz.

Le recomendamos: Ucrania acusa a Rusia de enviar a niños ucranianos a campos de “reeducación”

“En los últimos días, cada vez que he hablado con líderes de la comunidad global y hemos discutido este tema en detalle, siempre he dicho que la India no es neutral. La India tiene una posición clara, y esa posición es a favor de la paz. Apoyamos todos los esfuerzos hacia la paz”, sentenció el mandatario indio.

La declaración se produjo durante el inicio de las conversaciones oficiales de la cumbre anual que ambos líderes celebran en Nueva Delhi. En sus comentarios televisados a la apertura del encuentro, Modi enfatizó la urgencia de terminar con el conflicto a través del diálogo y la diplomacia, apelando a la confianza personal entre ambos dirigentes.

“Desde que comenzó la crisis de Ucrania, hemos estado en discusión constante. De vez en cuando, usted también, como un verdadero amigo, nos ha mantenido informados de todo. Creo que la confianza es una gran fortaleza”, dijo Modi, quien añadió que el bienestar de las naciones reside en la paz y se mostró “plenamente confiado” en que el mundo retomará esa dirección.

Le podría interesar: ¿Comisión Europea al rescate?: estos son los planes que tiene la UE para financiar Ucrania

El presidente ruso respondió a las palabras de su anfitrión asegurando que Moscú busca una salida negociada al conflicto.

“He compartido los detalles del conflicto pormenorizadamente. Estamos trabajando en una solución pacífica para el conflicto de Ucrania”, declaró Putin durante el encuentro.

La afirmación de Modi busca redefinir la postura estratégica de Nueva Delhi en un momento de presión internacional. Aunque la India no ha condenado explícitamente la invasión iniciada en 2022 y se ha convertido en el segundo mayor comprador de crudo ruso, el primer ministro insistió en reivindicar la solidez de los lazos bilaterales.

También puede leer: Sin “compromiso” sobre los territorios ocupados en Ucrania terminó reunión Rusia-EE. UU.

El mandatario indio también quiso enfocar la reunión hacia el futuro de la cooperación comercial, más allá de la geopolítica.

“Estoy seguro de que hoy discutiremos muchos temas globales importantes. Los lazos económicos entre la India y Rusia deben fortalecerse aún más y, juntos, debemos apuntar a nuevas alturas. Con un enfoque tan sumamente optimista, avanzaremos en nuestra reunión”, concluyó.

Esta reunión marca el punto central de la primera visita de Estado de Putin a la India en tres años. El líder del Kremlin llegó anoche a la capital india con el objetivo de blindar su alianza comercial y de defensa frente a las sanciones occidentales, mientras que Modi intenta equilibrar sus lazos históricos con Moscú sin molestar a sus socios en Washington y Europa.

Le sugerimos: Caminar en una guerra ajena: crónicas de soldados colombianos en Ucrania

👉 Acuerdos sobre el petróleo

Putin, aseguró este viernes en Nueva Delhi que su país está listo para mantener “envíos ininterrumpidos de combustible para la economía india”, una promesa que busca disipar las dudas generadas por las recientes sanciones occidentales sobre la flota petrolera de Moscú.

“Rusia es un proveedor confiable de petróleo, gas, carbón y de todo lo que se requiere para el desarrollo energético de la India”, dijo Putin, que añadió que Moscú está listo para continuar con envíos ininterrumpidos de combustible a la India.

Para usted: ¿Quién es Jared Kushner, el yerno de Trump enviado a negociar con Putin?

La India es el segundo mayor importador de petróleo ruso a nivel global, aunque se espera que la entrada en vigor de sanciones estadounidenses contra las petroleras rusas Rosneft y Lukoil, puedan provocar una disminución del número de barriles rusos provistos a este país asiático.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com