El nuevo CNE es solo el comienzo: así se reconstruiría el sistema político venezolano

Una persona participa en una jornada de alistamiento convocada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) en Caracas, en medio de las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos por el despliegue de embarcaciones estadounidenses en el Caribe. Foto: EFE - Miguel Gutiérrez

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En una nueva edición de Mapas de Poder, El Pitazo analiza cómo una eventual transición política en Venezuela no dependería únicamente de fijar una fecha electoral, sino de acordar nuevas reglas e instituciones que permitan que el voto vuelva a definir quién gobierna el país.

El debate político actual gira alrededor del retraso en la instalación de una mesa de negociación entre representantes del oficialismo y la Asamblea Nacional electa en 2015. Hasta ahora, se conoce que Jorge Rodríguez y Dinorah Figuera sostuvieron una conversación telefónica, intercambiaron las listas de sus delegaciones y acordaron realizar una reunión presencial en Caracas. Sin embargo, todavía no se han informado las razones del retraso.

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Fuentes consultadas por El Pitazo señalaron que una eventual negociación no solo tendría que abordar la convocatoria de elecciones, sino también las condiciones institucionales bajo las cuales se desarrollarían esos procesos.

Uno de los primeros puntos de discusión sería el Consejo Nacional Electoral (CNE), institución encargada de administrar el Registro Electoral, autorizar postulaciones, organizar auditorías, coordinar centros de votación, acreditar observadores y proclamar resultados.

Las propuestas para un nuevo CNE

La renovación del CNE no estaría limitada al nombramiento de nuevos rectores. Durante la reportería de Mapas de Poder surgieron dos propuestas sobre el futuro del organismo.

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Humberto Rojas y Alberto Fernández, integrantes de la Red de Observación Electoral de la Asamblea de Educación, plantean la creación de un CNE ad hoc, una autoridad temporal encargada de organizar las primeras elecciones de una eventual transición.

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